تنبيه لـ "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنوّرة تستمر حتى 6 مساءً

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تضمنت أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: العلا - العيص - بدر - خيبر - وادي الفرع، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.