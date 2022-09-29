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"السديس" يدشّن مبادرة "تخطيط".. تهدف إلى تحديث خطة الرئاسة 2024

تسكين المشاريع بناءً على الهيكلة الجديدة وتحديث القضايا الإستراتيجية

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، مبادرة "تخطيط" التي تهدف إلى تحديث خطة الرئاسة (2024)، وذلك بتسكين المبادرات والمشاريع بناءً على الهيكلة الجديدة وتحديث القضايا الإستراتيجية، إذ تم استعراض النموذج الذي سيتم العمل به خلال الأشهر الستة المقبلة.

كما تمّ تدشين برنامج أداة إدارة الإستراتيجية لتتم مراقبة أداء الوكالات كافة على شكل رسوم بيانية، لضبط الإنجازات وتعزيز الجودة.

حضر التدشين وكيل الرئيس العام للتخطيط الإستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية نايف بن مشهور المطرفي.

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"السديس" يدشّن مبادرة "تخطيط".. تهدف إلى تحديث خطة الرئاسة 2024
سبق

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، مبادرة "تخطيط" التي تهدف إلى تحديث خطة الرئاسة (2024)، وذلك بتسكين المبادرات والمشاريع بناءً على الهيكلة الجديدة وتحديث القضايا الإستراتيجية، إذ تم استعراض النموذج الذي سيتم العمل به خلال الأشهر الستة المقبلة.

كما تمّ تدشين برنامج أداة إدارة الإستراتيجية لتتم مراقبة أداء الوكالات كافة على شكل رسوم بيانية، لضبط الإنجازات وتعزيز الجودة.

حضر التدشين وكيل الرئيس العام للتخطيط الإستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية نايف بن مشهور المطرفي.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
02:04 PM

"السديس" يدشّن مبادرة "تخطيط".. تهدف إلى تحديث خطة الرئاسة 2024

تسكين المشاريع بناءً على الهيكلة الجديدة وتحديث القضايا الإستراتيجية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس، مبادرة "تخطيط" التي تهدف إلى تحديث خطة الرئاسة (2024)، وذلك بتسكين المبادرات والمشاريع بناءً على الهيكلة الجديدة وتحديث القضايا الإستراتيجية، إذ تم استعراض النموذج الذي سيتم العمل به خلال الأشهر الستة المقبلة.

كما تمّ تدشين برنامج أداة إدارة الإستراتيجية لتتم مراقبة أداء الوكالات كافة على شكل رسوم بيانية، لضبط الإنجازات وتعزيز الجودة.

حضر التدشين وكيل الرئيس العام للتخطيط الإستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية نايف بن مشهور المطرفي.

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