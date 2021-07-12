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روسيا.. 6615 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 727162

قالت: 130 شخصًا لقوا حتفهم من الفيروس خلال 24 ساعة

أعلنت روسيا، اليوم، تسجيل 6615 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 727162.

وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في روسيا: إن 130 شخصًا لقوا حتفهم من الفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 11335.

وأضاف المركز أن 501061 من المصابين تماثلوا للشفاء.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا.. 6615 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 727162
سبق

أعلنت روسيا، اليوم، تسجيل 6615 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 727162.

وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في روسيا: إن 130 شخصًا لقوا حتفهم من الفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 11335.

وأضاف المركز أن 501061 من المصابين تماثلوا للشفاء.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
11:15 AM

روسيا.. 6615 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 727162

قالت: 130 شخصًا لقوا حتفهم من الفيروس خلال 24 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت روسيا، اليوم، تسجيل 6615 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 727162.

وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في روسيا: إن 130 شخصًا لقوا حتفهم من الفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 11335.

وأضاف المركز أن 501061 من المصابين تماثلوا للشفاء.

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