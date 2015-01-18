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"صحة بيشة": عملية جراحية دقيقة بمستشفى الملك عبدالله تُنهي معاناة فتاة مع "الجنف"

استغرقت 7 ساعات وتكللت بالنجاح.. والمريضة غادرت المستشفى بصحة جيدة

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة في إنهاء معاناة فتاة في العشرين من عمرها، كانت تعاني بسبب انحناء شديد في العمود الفقري "الجنف" منذ الولادة في الجزء الصدري.

تفصيلاً؛ أوضحت صحة بيشة أن المريضة حضرت إلى المستشفى من خارج مدينة بيشة واُدخلت المستشفى من خلال تجربة المريض وحجز موعد في عيادة جراحة العمود الفقري، وبعد الكشف عليها واستكمال الفحوص الطبية اللازمة، قرر فريق طبي متخصص بقيادة الدكتور "صالح عبدالرحمن آل خبتي" المشرف العام على مستشفى الملك عبدالله بـ"بيشة" رئيس جراحة العمود الفقري بالمستشفى، والدكتور أحمد البنداري، والدكتور عبدالرحمن إدريس، والدكتور حسن شفيق الشال، وبمشاركة فريق التخدير، إجراء عملية إصلاح للجنف مع تثبيت فقرات الظهر.

واستغرقت العملية نحو سبع ساعات، وتكللت العملية بالنجاح وخرجت المريضة من المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.

يُذكر أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة، وتبلغ سعته السريرية 365 سريرًا وتتوفر به كل التخصصات الطبية.

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"صحة بيشة": عملية جراحية دقيقة بمستشفى الملك عبدالله تُنهي معاناة فتاة مع "الجنف"
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة في إنهاء معاناة فتاة في العشرين من عمرها، كانت تعاني بسبب انحناء شديد في العمود الفقري "الجنف" منذ الولادة في الجزء الصدري.

تفصيلاً؛ أوضحت صحة بيشة أن المريضة حضرت إلى المستشفى من خارج مدينة بيشة واُدخلت المستشفى من خلال تجربة المريض وحجز موعد في عيادة جراحة العمود الفقري، وبعد الكشف عليها واستكمال الفحوص الطبية اللازمة، قرر فريق طبي متخصص بقيادة الدكتور "صالح عبدالرحمن آل خبتي" المشرف العام على مستشفى الملك عبدالله بـ"بيشة" رئيس جراحة العمود الفقري بالمستشفى، والدكتور أحمد البنداري، والدكتور عبدالرحمن إدريس، والدكتور حسن شفيق الشال، وبمشاركة فريق التخدير، إجراء عملية إصلاح للجنف مع تثبيت فقرات الظهر.

واستغرقت العملية نحو سبع ساعات، وتكللت العملية بالنجاح وخرجت المريضة من المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.

يُذكر أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة، وتبلغ سعته السريرية 365 سريرًا وتتوفر به كل التخصصات الطبية.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
10:48 PM

"صحة بيشة": عملية جراحية دقيقة بمستشفى الملك عبدالله تُنهي معاناة فتاة مع "الجنف"

استغرقت 7 ساعات وتكللت بالنجاح.. والمريضة غادرت المستشفى بصحة جيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة في إنهاء معاناة فتاة في العشرين من عمرها، كانت تعاني بسبب انحناء شديد في العمود الفقري "الجنف" منذ الولادة في الجزء الصدري.

تفصيلاً؛ أوضحت صحة بيشة أن المريضة حضرت إلى المستشفى من خارج مدينة بيشة واُدخلت المستشفى من خلال تجربة المريض وحجز موعد في عيادة جراحة العمود الفقري، وبعد الكشف عليها واستكمال الفحوص الطبية اللازمة، قرر فريق طبي متخصص بقيادة الدكتور "صالح عبدالرحمن آل خبتي" المشرف العام على مستشفى الملك عبدالله بـ"بيشة" رئيس جراحة العمود الفقري بالمستشفى، والدكتور أحمد البنداري، والدكتور عبدالرحمن إدريس، والدكتور حسن شفيق الشال، وبمشاركة فريق التخدير، إجراء عملية إصلاح للجنف مع تثبيت فقرات الظهر.

واستغرقت العملية نحو سبع ساعات، وتكللت العملية بالنجاح وخرجت المريضة من المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.

يُذكر أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة، وتبلغ سعته السريرية 365 سريرًا وتتوفر به كل التخصصات الطبية.

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