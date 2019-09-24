النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سبق" ترصد انطلاق حملة التبرع بالدم ضمن فعاليات اليوم الوطني بـ"عرقة الرياض"

أطلقتها "التنمية الاجتماعية" بالتعاون مع مستشفى فيصل التخصصي.. وتستمر 3 أيام

تفاعل ٣٠ متبرعًا بالدم مع الحملة التي انطلقت اليوم الثلاثاء من قِبل لجنة التنمية الاجتماعية بحي عرقة - غربي الرياض؛ وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة العربية السعودية تحت شعار "همة حتى القمة".

وتأتي "الحملة" - كما رصدتها "سبق" – بالتعاون مع مكتب التعليم بحي الرائد، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، وتستمر فعالياتها حتى الـ١٠ مساء يوم الخميس المقبل في مواقف أسواق كارفور بعرقة.

ودُشنت "الحملة" بحضور رئيس مجلس إدارة لجنة تنمية عرقة "بدر الرواف"، ونائبه "عبدالعزيز المرشد"، والرئيس التنفيذي للجنة "عبدالرحمن اللويحق"، وبمشاركة من كشافة نادي الحي بثانوية عرقة.

يُشار إلى أن حملة "التبرع بالدم" التي انطلقت اليوم في مواقف أسواق كارفور بحي عرقة من الساعة الـ٦مساء حتى الـ١٠ مساء تستمر حتى مساء بعد غد الخميس؛ وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ٨٩ تحت شعار "همة حتى القمة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سبق" ترصد انطلاق حملة التبرع بالدم ضمن فعاليات اليوم الوطني بـ"عرقة الرياض"
سبق

تفاعل ٣٠ متبرعًا بالدم مع الحملة التي انطلقت اليوم الثلاثاء من قِبل لجنة التنمية الاجتماعية بحي عرقة - غربي الرياض؛ وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة العربية السعودية تحت شعار "همة حتى القمة".

وتأتي "الحملة" - كما رصدتها "سبق" – بالتعاون مع مكتب التعليم بحي الرائد، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، وتستمر فعالياتها حتى الـ١٠ مساء يوم الخميس المقبل في مواقف أسواق كارفور بعرقة.

ودُشنت "الحملة" بحضور رئيس مجلس إدارة لجنة تنمية عرقة "بدر الرواف"، ونائبه "عبدالعزيز المرشد"، والرئيس التنفيذي للجنة "عبدالرحمن اللويحق"، وبمشاركة من كشافة نادي الحي بثانوية عرقة.

يُشار إلى أن حملة "التبرع بالدم" التي انطلقت اليوم في مواقف أسواق كارفور بحي عرقة من الساعة الـ٦مساء حتى الـ١٠ مساء تستمر حتى مساء بعد غد الخميس؛ وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ٨٩ تحت شعار "همة حتى القمة".

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
11:16 PM

"سبق" ترصد انطلاق حملة التبرع بالدم ضمن فعاليات اليوم الوطني بـ"عرقة الرياض"

أطلقتها "التنمية الاجتماعية" بالتعاون مع مستشفى فيصل التخصصي.. وتستمر 3 أيام

A A A
عمر السبيعي - الرياض
2
1,506

تفاعل ٣٠ متبرعًا بالدم مع الحملة التي انطلقت اليوم الثلاثاء من قِبل لجنة التنمية الاجتماعية بحي عرقة - غربي الرياض؛ وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة العربية السعودية تحت شعار "همة حتى القمة".

وتأتي "الحملة" - كما رصدتها "سبق" – بالتعاون مع مكتب التعليم بحي الرائد، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، وتستمر فعالياتها حتى الـ١٠ مساء يوم الخميس المقبل في مواقف أسواق كارفور بعرقة.

ودُشنت "الحملة" بحضور رئيس مجلس إدارة لجنة تنمية عرقة "بدر الرواف"، ونائبه "عبدالعزيز المرشد"، والرئيس التنفيذي للجنة "عبدالرحمن اللويحق"، وبمشاركة من كشافة نادي الحي بثانوية عرقة.

يُشار إلى أن حملة "التبرع بالدم" التي انطلقت اليوم في مواقف أسواق كارفور بحي عرقة من الساعة الـ٦مساء حتى الـ١٠ مساء تستمر حتى مساء بعد غد الخميس؛ وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني الـ٨٩ تحت شعار "همة حتى القمة".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,969
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,108
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,094
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,676

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة