6 مدن سعودية تسجّل 1321 إصابة جديدة بكورونا

مكة والمدينة والرياض وجدة والدمام والجبيل

سجّلت "مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، والرياض، وجدة، والدمام، والجبيل" 1321 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنتها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1701 حالة.

وتوزعت الـ 1321 حالة على: جدة 373، والمدينة المنوّرة 308، ومكة 246، والرياض 142، والدمام 130، والجبيل 122حالة، فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن المملكة ومحافظاتها.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي؛ تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن إلى 35432 حالة؛ منها 26856 حالة نشطة، و141 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 9120 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 229 حالة وفاة.