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"التقاعد" تدعو لسرعة الإبلاغ عند تغير حالة مستفيدي المعاش التقاعدي

حتى لا يتم تحميل مبالغ مصروفة بالزيادة بغير وجه حق عليهم جراء التغيير

دعت المؤسسة العامة للتقاعد، المستفيدين من المعاش التقاعدي أو وكلائهم، إلى سرعة إبلاغ المؤسسة مباشرة، عن التغير في حالة المستفيدين من توظف أو زواج أو وفاة.

وأكدت أنه يجب على المستفيد أو الوكيل إبلاغ المؤسسة عن أي تغير يطرأ في الحالة الاجتماعية للمستفيد، التي تؤثر على صرف المعاش التقاعدي؛ حتى لا يتم تحميل مبالغ مصروفة بالزيادة بغير وجه حق على المستفيدين جراء التأخير في الإبلاغ.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يجب الإبلاغ عن توظف المستفيد أو المستفيدة في وظيفة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري، كما ينبغي الإبلاغ عن إكمال الدراسة أو الانقطاع عنها للفترة من بلوغ سن الحادية والعشرين وحتى سن السادسة والعشرين بالنسبة للمستفيدين الذكور، كما يجب الإبلاغ عن حالات الزواج للمستفيدات الإناث من تاريخ عقد الزواج، والإبلاغ عن وفاة أي من المستفيدين.

وأضافت "التقاعد": يمكن للمستفيد أو الوكيل الإبلاغ عن التغير في حالة المستفيدين بكل سهولة ويسر من خلال بوابة المؤسسة الإلكترونية www.pension.gov.sa، ورفع المستندات الداعمة مثل وثيقة التخرج أو قرار التعيين أو عقد النكاح أو شهادة الوفاة، أو بزيارة أحد فروع المؤسسة المنتشرة حول المملكة.

المؤسسة العامة للتقاعد المعاش التقاعدي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التقاعد" تدعو لسرعة الإبلاغ عند تغير حالة مستفيدي المعاش التقاعدي
سبق

دعت المؤسسة العامة للتقاعد، المستفيدين من المعاش التقاعدي أو وكلائهم، إلى سرعة إبلاغ المؤسسة مباشرة، عن التغير في حالة المستفيدين من توظف أو زواج أو وفاة.

وأكدت أنه يجب على المستفيد أو الوكيل إبلاغ المؤسسة عن أي تغير يطرأ في الحالة الاجتماعية للمستفيد، التي تؤثر على صرف المعاش التقاعدي؛ حتى لا يتم تحميل مبالغ مصروفة بالزيادة بغير وجه حق على المستفيدين جراء التأخير في الإبلاغ.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يجب الإبلاغ عن توظف المستفيد أو المستفيدة في وظيفة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري، كما ينبغي الإبلاغ عن إكمال الدراسة أو الانقطاع عنها للفترة من بلوغ سن الحادية والعشرين وحتى سن السادسة والعشرين بالنسبة للمستفيدين الذكور، كما يجب الإبلاغ عن حالات الزواج للمستفيدات الإناث من تاريخ عقد الزواج، والإبلاغ عن وفاة أي من المستفيدين.

وأضافت "التقاعد": يمكن للمستفيد أو الوكيل الإبلاغ عن التغير في حالة المستفيدين بكل سهولة ويسر من خلال بوابة المؤسسة الإلكترونية www.pension.gov.sa، ورفع المستندات الداعمة مثل وثيقة التخرج أو قرار التعيين أو عقد النكاح أو شهادة الوفاة، أو بزيارة أحد فروع المؤسسة المنتشرة حول المملكة.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
12:42 PM

"التقاعد" تدعو لسرعة الإبلاغ عند تغير حالة مستفيدي المعاش التقاعدي

حتى لا يتم تحميل مبالغ مصروفة بالزيادة بغير وجه حق عليهم جراء التغيير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت المؤسسة العامة للتقاعد، المستفيدين من المعاش التقاعدي أو وكلائهم، إلى سرعة إبلاغ المؤسسة مباشرة، عن التغير في حالة المستفيدين من توظف أو زواج أو وفاة.

وأكدت أنه يجب على المستفيد أو الوكيل إبلاغ المؤسسة عن أي تغير يطرأ في الحالة الاجتماعية للمستفيد، التي تؤثر على صرف المعاش التقاعدي؛ حتى لا يتم تحميل مبالغ مصروفة بالزيادة بغير وجه حق على المستفيدين جراء التأخير في الإبلاغ.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يجب الإبلاغ عن توظف المستفيد أو المستفيدة في وظيفة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري، كما ينبغي الإبلاغ عن إكمال الدراسة أو الانقطاع عنها للفترة من بلوغ سن الحادية والعشرين وحتى سن السادسة والعشرين بالنسبة للمستفيدين الذكور، كما يجب الإبلاغ عن حالات الزواج للمستفيدات الإناث من تاريخ عقد الزواج، والإبلاغ عن وفاة أي من المستفيدين.

وأضافت "التقاعد": يمكن للمستفيد أو الوكيل الإبلاغ عن التغير في حالة المستفيدين بكل سهولة ويسر من خلال بوابة المؤسسة الإلكترونية www.pension.gov.sa، ورفع المستندات الداعمة مثل وثيقة التخرج أو قرار التعيين أو عقد النكاح أو شهادة الوفاة، أو بزيارة أحد فروع المؤسسة المنتشرة حول المملكة.

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