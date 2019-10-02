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بالفيديو.. تصادم بين قطار هندي وفيل.. شاهد ماذا حدث

واجهة القطار تحطمت بالكامل والسكان يجددون مطالبهم باتخاذ إجراءات

في حادث مأساوي أثار تعاطف وغضب السكان المحليين تسبب حادث تصادم قطار مع فيل في ولاية بنغال الغربية، شرقي الهند في مقتله بعد معاناة فيما حدث تدمير لمقدمة القطار بشكل كامل.
وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز نقلاً عن وسائل إعلام هندية فبينما كان القطار متجهاً من مدينة بانارهات إلى ناغراكاتا، صدم الفيل الذي حاول عبور شريط السكك الحديدية الذي يمر وسط غابة.
ووفقاً لمقطع فيديو، فقد تعرض الفيل لإصابات بالغة ويكافح من أجل الوقوف على قدميه دون جدوى، بينما بدت واجهة عربة القطار الأولى مدمرة.
من جانبها كشفت تقارير صحفية هندية أن الفيل لفظ أنفاسه الأخيرة في وقت لاحق، بعد أن فشلت كل المحاولات في إسعافه في حادث أثار ضجة بين السكان، الذين جددوا مطالبهم باتخاذ إجراءات تهدف للحد من الحوادث التي تصطاد الحيوانات البرية بمنطقتهم المحلية.

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بالفيديو.. تصادم بين قطار هندي وفيل.. شاهد ماذا حدث
سبق

في حادث مأساوي أثار تعاطف وغضب السكان المحليين تسبب حادث تصادم قطار مع فيل في ولاية بنغال الغربية، شرقي الهند في مقتله بعد معاناة فيما حدث تدمير لمقدمة القطار بشكل كامل.
وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز نقلاً عن وسائل إعلام هندية فبينما كان القطار متجهاً من مدينة بانارهات إلى ناغراكاتا، صدم الفيل الذي حاول عبور شريط السكك الحديدية الذي يمر وسط غابة.
ووفقاً لمقطع فيديو، فقد تعرض الفيل لإصابات بالغة ويكافح من أجل الوقوف على قدميه دون جدوى، بينما بدت واجهة عربة القطار الأولى مدمرة.
من جانبها كشفت تقارير صحفية هندية أن الفيل لفظ أنفاسه الأخيرة في وقت لاحق، بعد أن فشلت كل المحاولات في إسعافه في حادث أثار ضجة بين السكان، الذين جددوا مطالبهم باتخاذ إجراءات تهدف للحد من الحوادث التي تصطاد الحيوانات البرية بمنطقتهم المحلية.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
08:21 PM

بالفيديو.. تصادم بين قطار هندي وفيل.. شاهد ماذا حدث

واجهة القطار تحطمت بالكامل والسكان يجددون مطالبهم باتخاذ إجراءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,151

في حادث مأساوي أثار تعاطف وغضب السكان المحليين تسبب حادث تصادم قطار مع فيل في ولاية بنغال الغربية، شرقي الهند في مقتله بعد معاناة فيما حدث تدمير لمقدمة القطار بشكل كامل.
وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز نقلاً عن وسائل إعلام هندية فبينما كان القطار متجهاً من مدينة بانارهات إلى ناغراكاتا، صدم الفيل الذي حاول عبور شريط السكك الحديدية الذي يمر وسط غابة.
ووفقاً لمقطع فيديو، فقد تعرض الفيل لإصابات بالغة ويكافح من أجل الوقوف على قدميه دون جدوى، بينما بدت واجهة عربة القطار الأولى مدمرة.
من جانبها كشفت تقارير صحفية هندية أن الفيل لفظ أنفاسه الأخيرة في وقت لاحق، بعد أن فشلت كل المحاولات في إسعافه في حادث أثار ضجة بين السكان، الذين جددوا مطالبهم باتخاذ إجراءات تهدف للحد من الحوادث التي تصطاد الحيوانات البرية بمنطقتهم المحلية.

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