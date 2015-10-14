جامعة "المؤسس" تنظم لقاءً ترحيبيًا بالطلاب الدوليين المستجدين

تستقبل مستفيدي المنح الدراسية من 45 بلدًا حول العالم

رعى وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية، الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، الاثنين، اللقاء الترحيبي بطلاب المنح المستجدين، والذي تنظمه وكالة المنح الدراسية، بعمادة شؤون الطلاب بمسرحها 26.

بدأ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم، وكلمة لطلاب المنح المستجدين ألقاها بالنيابة عنهم الطالب يوسف يعقوب من دولة غانا.

ورحب عميد شؤون الطلاب، الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، في كلمته بالطلاب المستجدين للعام الدراسي الجاري.

وأوضح أن الجامعة سهلت جميع الإجراءات لهم وقدمت كل الخدمات التي تسهم في تهيئتهم وتوفير بيئة تعليمية جاذبة.

ولفت عميد شؤون الطلاب، إلى أن الجامعة تستقبل طلاب المنح الدراسية من 45 دولة حول العالم وتحرص على إعدادهم علميًا ومهاريًا، بدعم من مدير الجامعة، الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ومتابعة مستمرة من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني.

وقدم شكره لجميع قطاعات الجامعة التي سهلت الإجراءات وقدمت كل الخدمات لهم.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا للأنشطة والبرامج الخاصة بطلاب المنح. وقال الدكتور عبدالمنعم الحياني، خلال كلمته، إن الجامعة حريصة على ترجمة تطلعات وتوجيهات حكومتنا الرشيدة في برنامج المنح الدراسية، من خلال تقديم أفضل الخدمات والبرامج التعليمية والتثقيفية للطلاب وتلبية احتياجات طلاب المنح ورعايتهم، وتحقيق الجودة في أساليب خدمة طلاب المنح الدراسية، وبناء جسور ثقة بين قطاعات الجامعة وطلاب المنح الدراسية، وتفعيل التواصل مع خريجي المنح الدراسية بعد عودتهم فهم سفراء للجامعة في بلادهم.

بعد ذلك، كرم وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الجهات المساندة لطلاب المنح، وهي "عمادة الدراسات العليا، وعمادة القبول والتسجيل، ومعهد اللغة العربية لغير الناطقين بها"، كما كرمت اللجنة الاستشارية لطلاب المنح الدوليين، ونادي الطلاب الدوليين.

وفتح المجال للأسئلة والاستفسارات والمداخلات الطلابية، تناولت الخدمات والبرامج المقدمة، والشؤون الأكاديمية.

وشارك في الإجابة على أسئلة واستفسارات عميد الدراسات العليا، الدكتور سعود بن مستور السلمي، وعميد شؤون الطلاب، الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، وعميد القبول والتسجيل، الدكتور عابد بن عبدالله مشايخي، وعميد معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها، الدكتور ياسر بن محمد بابطين.