دمرت المبنى بالكامل.. إسرائيل تقصف مقر فضائية الأقصى في غزة بـ10 صواريخ

ألحقت الضرر بمنازل محيطة وتوقف البث المباشر لدقائق قبل أن يعود من مكان جديد

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، مقر فضائية الأقصى، التابعة لحركة "حماس"، في مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره وتوقف البث قبل أن يعود لاحقاً من مقر آخر.

ووفق ما أفاد به مراسل وكالة الأناضول، فإن طائرات حربية إسرائيلية قصفت المقر، بنحو 10 صواريخ، ما أدى إلى تدميره بالكامل، كما ألحق القصف الإسرائيلي للمقر أضراراً بالغة بالعديد من المنازل المحيطة به.

وتسبب تدمير مقر الفضائية بانقطاع بثها المباشر، قبل أن يعود بعد عدة دقائق، دون أن يتضح المكان الجديد للبث.

وفي المقابل، اعتبرت حركة "حماس" أن قصف إسرائيل لمقر فضائية الأقصى "عدوان همجي يعكس العقلية الإجرامية للعدو الإسرائيلي".

ودعا المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان له، جميع الهيئات الدولية والقانونية والصحفية إلى إدانة هذا الفعل "العدواني الخطير".

ووصف مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، في بيان، قصف مقر الفضائية بأنه "انتهاك عدواني خطير"، مؤكداً أن القصف "سيؤدي لتوسيع رد المقاومة الفلسطينية".

واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استهداف الجيش الإسرائيلي لمقر فضائية الأقصى وتدميره، ووصفت القصف بأنه "جريمة ترتكبها قوات الاحتلال بحق وسائل الإعلام الفلسطينية".





وتشن طائرات إسرائيلية منذ عدة ساعات غارات استهدفت عشرات الأهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 9 آخرين.