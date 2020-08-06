ميزانية "أردوغان" لقطاع السجون تتجاوز 6 وزارات وجهات سيادية بينها القصر الرئاسي

أنقرة أصبحت تضم 355 سجناً ومعتقلًا بينها 94 جديدة أنشئت بالسنوات الخمس الأخيرة

ارتفاعات ضخمة تضمنتها تفاصيل ميزانية قطاع السجون في الموازنة العامة فى تركيا، حيث ارتفعت إلى 6 مليارات و993 مليوناً و138 ألف ليرة، لتتفوق بهذا على الموازنات المخصصة للعديد من المؤسسات وفي مقدمتها القصر الرئاسى.

صحيفة "زمان" التركية أفادت بأن وزير العدل التركي عبدالحميد جول، أكد رداً على مذكرة استفهامية فى البرلمان أنه خلال عام 2019 تم تخصيص 6 مليارات و993 مليوناً و138 ألف ليرة لقطاع السجون من الموازنة العامة للبلاد.

ووفقاً للأرقام المعلنة فى الموازنة العامة التركية لعام 2019 فإن الموازنة المخصصة لقطاع السجون تجاوزت موازنات 6 وزارات، وعدد من الجهات السيادية، وفيما يلي الأرقام الخاصة بالميزانية المخصصة لأهم الجهات داخل تركيا وهي: "2 مليار و818 مليوناً و899 ألف ليرة لرئاسة الجمهورية، ومليار و748 مليوناً و982 ألف ليرة للبرلمان، و69 مليوناً و959 ألف ليرة للمحكمة الدستورية، و595 مليوناً و593 ألف ليرة لمجلس الدولة، و367 مليوناً و378 ألف ليرة لديوان المحاسبة، و2 مليار و157 مليوناً و761 ألف ليرة لجهاز المخابرات، و4 مليارات و635 ألفاً و760 ليرة لوزارة الخارجية، 2 مليار و44 مليوناً و280 ألف ليرة لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية، و4 مليارات و168 مليوناً و578 ألف ليرة لوزارة الثقافة والسياحة، و2 مليار و544 مليوناً و238 ألف ليرة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا، و2 مليار و573 مليوناً و286 ألف ليرة لوزارة البيئة والتخطيط العمرانى.، و5 مليارات و689 مليوناً و948 ألف ليرة لوزارة التجارة.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" القاهرية فإن وزير العدل عبدالحميد جول، كان قد صرَّح قبل أسبوعين أن تركيا أصبحت تضم 355 سجنًا ومعتقلًا اعتبارًا من 8 أكتوبر 2019، لافتًا إلى أنه قد تم إنشاء 94 سجنًا جديدًا في السنوات الخمس الأخيرة.



وعقب الانقلاب المزعوم في 2016 أنشأت الحكومة التركية العديد من السجون؛ لاستيعاب العدد المتزايد من المعتقلين، ومطلع هذا العام تم افتتاح أربعة سجون جديدة.