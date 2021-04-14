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روسيا.. 2774 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حصيلة الإصابات في البلاد بلغت 21102 حالة

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2774 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، في بيان له، أن حصيلة الإصابات في البلاد بلغت 21102 (بزيادة 15,2% عن اليوم السابق) في 82 منطقة.

وأضاف البيان، وفق "روسيا اليوم"، أنه تم تسجيل 22 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 170، فيما تماثل ما مجموعه 1694 شخصاً للشفاء بزيادة 224 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتحتفظ العاصمة موسكو بالزعامة المحزنة في تفشي الفيروس، حيث سجلت 1489 إصابة جديدة لتتجاوز الحصيلة 13000، تليها مقاطعة موسكو مع 460 حالة جديدة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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روسيا.. 2774 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2774 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، في بيان له، أن حصيلة الإصابات في البلاد بلغت 21102 (بزيادة 15,2% عن اليوم السابق) في 82 منطقة.

وأضاف البيان، وفق "روسيا اليوم"، أنه تم تسجيل 22 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 170، فيما تماثل ما مجموعه 1694 شخصاً للشفاء بزيادة 224 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتحتفظ العاصمة موسكو بالزعامة المحزنة في تفشي الفيروس، حيث سجلت 1489 إصابة جديدة لتتجاوز الحصيلة 13000، تليها مقاطعة موسكو مع 460 حالة جديدة.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
11:24 AM

روسيا.. 2774 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حصيلة الإصابات في البلاد بلغت 21102 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2774 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، في بيان له، أن حصيلة الإصابات في البلاد بلغت 21102 (بزيادة 15,2% عن اليوم السابق) في 82 منطقة.

وأضاف البيان، وفق "روسيا اليوم"، أنه تم تسجيل 22 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 170، فيما تماثل ما مجموعه 1694 شخصاً للشفاء بزيادة 224 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتحتفظ العاصمة موسكو بالزعامة المحزنة في تفشي الفيروس، حيث سجلت 1489 إصابة جديدة لتتجاوز الحصيلة 13000، تليها مقاطعة موسكو مع 460 حالة جديدة.

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