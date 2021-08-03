النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا والصحة النفسية" عبر "العيادات الافتراضية" كل ثلاثاء بالطائف

ضمن جهود تقديم الخدمات الطبية والاستشارات المتخصصة عبر التقنية الحديثة

شرع مستشفى الصحة النفسية بالطائف في إطلاق مبادرة جديدة من خلال "العيادات الافتراضية" تحت عنوان "كورونا والصحة النفسية".

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، إلى أن العيادات ستعمل كل يوم ثلاثاء بهدف تقديم الاستشارات الطبية حول الصحة النفسية إثر جائحة "كورونا"، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الحرص على تقديم الخدمات الطبية والاستشارات المتخصصة عبر التقنية الحديثة، مما سيسهم في توفير الجهد والوقت على المستفيدين، وخدمتهم من أي مكان، موضحاً أنه يمكن تسجيل المواعيد من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/j9eBHxeH8U42mRVNA

وقرّر المستشفى تخصيص عيادة للغرض نفسه في أسواق "تيرا مول" لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الخميس الموافق 26-12-1442 من الساعة الخامسة عصراً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الصحة النفسية بالطائف يعد أكبر مستشفى متخصص على مستوى المملكة، ويتسع لما يقارب 700 سرير، ويضم التخصصات كافة في مجال الطب النفسي، كما يحتوي المستشفى على التجهيزات اللازمة كافة التي تخدم النزلاء والنزيلات، إضافة إلى وجود مناطق ترفيهية ورياضية وعلاج بالعمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"كورونا والصحة النفسية" عبر "العيادات الافتراضية" كل ثلاثاء بالطائف
سبق

شرع مستشفى الصحة النفسية بالطائف في إطلاق مبادرة جديدة من خلال "العيادات الافتراضية" تحت عنوان "كورونا والصحة النفسية".

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، إلى أن العيادات ستعمل كل يوم ثلاثاء بهدف تقديم الاستشارات الطبية حول الصحة النفسية إثر جائحة "كورونا"، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الحرص على تقديم الخدمات الطبية والاستشارات المتخصصة عبر التقنية الحديثة، مما سيسهم في توفير الجهد والوقت على المستفيدين، وخدمتهم من أي مكان، موضحاً أنه يمكن تسجيل المواعيد من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/j9eBHxeH8U42mRVNA

وقرّر المستشفى تخصيص عيادة للغرض نفسه في أسواق "تيرا مول" لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الخميس الموافق 26-12-1442 من الساعة الخامسة عصراً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الصحة النفسية بالطائف يعد أكبر مستشفى متخصص على مستوى المملكة، ويتسع لما يقارب 700 سرير، ويضم التخصصات كافة في مجال الطب النفسي، كما يحتوي المستشفى على التجهيزات اللازمة كافة التي تخدم النزلاء والنزيلات، إضافة إلى وجود مناطق ترفيهية ورياضية وعلاج بالعمل.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
11:31 AM

"كورونا والصحة النفسية" عبر "العيادات الافتراضية" كل ثلاثاء بالطائف

ضمن جهود تقديم الخدمات الطبية والاستشارات المتخصصة عبر التقنية الحديثة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
38

شرع مستشفى الصحة النفسية بالطائف في إطلاق مبادرة جديدة من خلال "العيادات الافتراضية" تحت عنوان "كورونا والصحة النفسية".

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، إلى أن العيادات ستعمل كل يوم ثلاثاء بهدف تقديم الاستشارات الطبية حول الصحة النفسية إثر جائحة "كورونا"، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الحرص على تقديم الخدمات الطبية والاستشارات المتخصصة عبر التقنية الحديثة، مما سيسهم في توفير الجهد والوقت على المستفيدين، وخدمتهم من أي مكان، موضحاً أنه يمكن تسجيل المواعيد من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/j9eBHxeH8U42mRVNA

وقرّر المستشفى تخصيص عيادة للغرض نفسه في أسواق "تيرا مول" لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الخميس الموافق 26-12-1442 من الساعة الخامسة عصراً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى الصحة النفسية بالطائف يعد أكبر مستشفى متخصص على مستوى المملكة، ويتسع لما يقارب 700 سرير، ويضم التخصصات كافة في مجال الطب النفسي، كما يحتوي المستشفى على التجهيزات اللازمة كافة التي تخدم النزلاء والنزيلات، إضافة إلى وجود مناطق ترفيهية ورياضية وعلاج بالعمل.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,369
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,239
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,554
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,123

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة