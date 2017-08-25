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إزالة "22" ورماً من رحم فتاة بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر

عمرها 35 عاماً وعانت فترة طويلة آلاماً مستمرة في الحوض

نجح فريق طبي متخصّص بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر، في استئصال "22" ورماً من رحم فتاة عبر عملية معقدة، أنقذتها من إزالة الرحم.

وقالت استشارية جراحة المسالك البولية وترميم الحوض، رئيس الفريق الطبي المعالج الدكتورة جيهان الخاروف؛ إن الفتاة التي تبلغ من العمر "35 عاماً"، عانت فترة طويلة آلاماً مستمرة في الحوض، إضافة إلى تورم في البطن، وخاضت رحلة بحث طويلة عن العلاج ولم تحصل إلا على المسكنات فقط، إلى أن تطورت الأعراض وأُصيبت بنزيف دائم سبّب لها فقر الدم، فقرّر الأطباء استئصال الرحم بالكامل، ما حدا بالمريضة التي كانت مقبلة على الزواج الاتجاه إلى مستشفى د. سليمان الحبيب بحثاً عن تدخل طبي يجنبها مصير الإزالة.

وأضافت د. الخاروف؛ تمّ إخضاعها لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة أبرزها التصوير بالأمواج الصوتية، حيث بيّنت النتائج وجود ورم ضخم بالرحم، إذ بدت وكأنها حامل في الشهر السابع، وكذلك أظهرت نتائج الرنين المغناطيسي وجود أورام ليفية كثيرة، وإزاء هذه الوضعية المعقدة قرر الفريق الطبي التدخل لمحاصرة المضاعفات، ودون إزالة الرحم.

وتابعت أن المريضة خضعت لعملية جراحية عبر فتحة صغيرة لم يتعدَ طولها "10 سم"، تمّت فيها إزالة "22" ورماً وزنها مجتمعة نحو "5 كجم"، وبعد إزالة الأورام تمّ إعادة ترميم كامل الرحم خلال العملية التي استمرت نحو "5" ساعات"، وبفضل الله، أجريت الجراحة دون أيّ مضاعفات، وبقيت المريضة منوّمة قيد العناية الطبية لمدة "4" أيام، قبل أن تغادر إلى منزلها بحالة صحية ممتازة.

وأكّدت د. الخاروف؛ أن قناة فالوب والمبايض لم تتأثر بالأورام؛ الأمر الذي يعني أن الفتاة التي اقترب موعد زفافها يمكنها أن تتزوج وتحمل وتنجب بصورة طبيعية بعد مرور "6" أشهر من العملية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إزالة "22" ورماً من رحم فتاة بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر
سبق

نجح فريق طبي متخصّص بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر، في استئصال "22" ورماً من رحم فتاة عبر عملية معقدة، أنقذتها من إزالة الرحم.

وقالت استشارية جراحة المسالك البولية وترميم الحوض، رئيس الفريق الطبي المعالج الدكتورة جيهان الخاروف؛ إن الفتاة التي تبلغ من العمر "35 عاماً"، عانت فترة طويلة آلاماً مستمرة في الحوض، إضافة إلى تورم في البطن، وخاضت رحلة بحث طويلة عن العلاج ولم تحصل إلا على المسكنات فقط، إلى أن تطورت الأعراض وأُصيبت بنزيف دائم سبّب لها فقر الدم، فقرّر الأطباء استئصال الرحم بالكامل، ما حدا بالمريضة التي كانت مقبلة على الزواج الاتجاه إلى مستشفى د. سليمان الحبيب بحثاً عن تدخل طبي يجنبها مصير الإزالة.

وأضافت د. الخاروف؛ تمّ إخضاعها لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة أبرزها التصوير بالأمواج الصوتية، حيث بيّنت النتائج وجود ورم ضخم بالرحم، إذ بدت وكأنها حامل في الشهر السابع، وكذلك أظهرت نتائج الرنين المغناطيسي وجود أورام ليفية كثيرة، وإزاء هذه الوضعية المعقدة قرر الفريق الطبي التدخل لمحاصرة المضاعفات، ودون إزالة الرحم.

وتابعت أن المريضة خضعت لعملية جراحية عبر فتحة صغيرة لم يتعدَ طولها "10 سم"، تمّت فيها إزالة "22" ورماً وزنها مجتمعة نحو "5 كجم"، وبعد إزالة الأورام تمّ إعادة ترميم كامل الرحم خلال العملية التي استمرت نحو "5" ساعات"، وبفضل الله، أجريت الجراحة دون أيّ مضاعفات، وبقيت المريضة منوّمة قيد العناية الطبية لمدة "4" أيام، قبل أن تغادر إلى منزلها بحالة صحية ممتازة.

وأكّدت د. الخاروف؛ أن قناة فالوب والمبايض لم تتأثر بالأورام؛ الأمر الذي يعني أن الفتاة التي اقترب موعد زفافها يمكنها أن تتزوج وتحمل وتنجب بصورة طبيعية بعد مرور "6" أشهر من العملية.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
10:00 AM

إزالة "22" ورماً من رحم فتاة بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر

عمرها 35 عاماً وعانت فترة طويلة آلاماً مستمرة في الحوض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح فريق طبي متخصّص بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخُبر، في استئصال "22" ورماً من رحم فتاة عبر عملية معقدة، أنقذتها من إزالة الرحم.

وقالت استشارية جراحة المسالك البولية وترميم الحوض، رئيس الفريق الطبي المعالج الدكتورة جيهان الخاروف؛ إن الفتاة التي تبلغ من العمر "35 عاماً"، عانت فترة طويلة آلاماً مستمرة في الحوض، إضافة إلى تورم في البطن، وخاضت رحلة بحث طويلة عن العلاج ولم تحصل إلا على المسكنات فقط، إلى أن تطورت الأعراض وأُصيبت بنزيف دائم سبّب لها فقر الدم، فقرّر الأطباء استئصال الرحم بالكامل، ما حدا بالمريضة التي كانت مقبلة على الزواج الاتجاه إلى مستشفى د. سليمان الحبيب بحثاً عن تدخل طبي يجنبها مصير الإزالة.

وأضافت د. الخاروف؛ تمّ إخضاعها لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة أبرزها التصوير بالأمواج الصوتية، حيث بيّنت النتائج وجود ورم ضخم بالرحم، إذ بدت وكأنها حامل في الشهر السابع، وكذلك أظهرت نتائج الرنين المغناطيسي وجود أورام ليفية كثيرة، وإزاء هذه الوضعية المعقدة قرر الفريق الطبي التدخل لمحاصرة المضاعفات، ودون إزالة الرحم.

وتابعت أن المريضة خضعت لعملية جراحية عبر فتحة صغيرة لم يتعدَ طولها "10 سم"، تمّت فيها إزالة "22" ورماً وزنها مجتمعة نحو "5 كجم"، وبعد إزالة الأورام تمّ إعادة ترميم كامل الرحم خلال العملية التي استمرت نحو "5" ساعات"، وبفضل الله، أجريت الجراحة دون أيّ مضاعفات، وبقيت المريضة منوّمة قيد العناية الطبية لمدة "4" أيام، قبل أن تغادر إلى منزلها بحالة صحية ممتازة.

وأكّدت د. الخاروف؛ أن قناة فالوب والمبايض لم تتأثر بالأورام؛ الأمر الذي يعني أن الفتاة التي اقترب موعد زفافها يمكنها أن تتزوج وتحمل وتنجب بصورة طبيعية بعد مرور "6" أشهر من العملية.

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