بعد مشاركته في القمة الخليجية.. ملك البحرين يغادر الرياض
غادر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والوفد المرافق له الرياض اليوم، عقب مشاركته في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي اختتمت أعمالها اليوم.
وكان في وداعه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، ومندوب عن المراسم الملكية.
ملك البحرين
القمة الخليجية
القمة الخليجية الـ40
الرياض
بعد مشاركته في القمة الخليجية.. ملك البحرين يغادر الرياض
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2019-12-10
غادر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والوفد المرافق له الرياض اليوم، عقب مشاركته في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي اختتمت أعمالها اليوم.
وكان في وداعه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، ومندوب عن المراسم الملكية.
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
06:41 PM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
09:58 PM
بعد مشاركته في القمة الخليجية.. ملك البحرين يغادر الرياض
غادر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والوفد المرافق له الرياض اليوم، عقب مشاركته في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي اختتمت أعمالها اليوم.
وكان في وداعه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، ومندوب عن المراسم الملكية.