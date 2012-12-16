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"الصندوق العقاري" ومركز نظم الموارد الحكومية يوقّعان اتفاقية تعاون

لتقديم الاستعلام عن البيانات وإنهاء إجراءات المستفيدين بسرعة ودقة

وقّع صندوق التنمية العقارية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية اتفاقية تعاون مشترك؛ تهدف إلى تقديم خدمة الاستعلام عن البيانات، لإنهاء إجراءات مستفيدي الصندوق بسرعة ودقة عالية.

وتأتي الاتفاقية استكمالاً لتحقيق أهداف استراتيجية الصندوق العقاري للتحّول الرقمي وتقديم خدماته بدقة عالية ورفع كفاءة البنية الرقمية، وتطوير وأتمتة جميع الخدمات وفق خدمات إلكترونية تتميز بالمرونة والسرعة والدقة في التنفيذ بهدف تسهيل إجراءات تملك المستفيدين للمسكن بكل يسر وسهولة.

ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق العقاري الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية الرئيس التنفيذي المهندس يوسف الحرقان.

وقال "ابن ماضي": الاتفاقية تأتي حرصاً من الصندوق على تحقيق التكامل مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف تسريع وتيرة إجراءات حصول المستفيد على القرض العقاري المدعُوم بسرعة ودقة عالية ورفع مستوى الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الصندوق لمستفيديه.

وأشاد بالتعاون المشترك مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية التي ستسهم في تحسين تجربة المستفيد وقياس مؤشرات الأداء للبرامج والمبادرات التي يقدمها الصندوق العقاري.

من جانبه، أفاد "الحرقان"، أن المركز يسعى لتحقيق أحد مستهدفات التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030 من خلال تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية.

وذكر أن شراكة التعاون مع الصندوق العقاري تتمثل في تمكينه من استخدام قاعدة البيانات المزودة بأحدث التقنيات العالمية والاستفادة منها في رفع كفاءة التشغيل وسرعة اتخاذ القرار بما يحقق أهدافه.

وأضاف أن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يُمكن الجهات من استخدام قدرات ذكاء الأعمال للحصول على البيانات والتقارير لدعم عملية اتخاذ القرارات بناءً على البيانات المتاحة، وذلك لتعزيز تكامل الإجراءات ورفع مستوى جودة الخدمات للمستفيدين.

جدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم أكثر من 43 خدمة إلكترونية وخدمة وتطبيق المستشار العقاري والفروع الذكية، لتمكين المستفيد من إنهاء إجراءات تملك المسكن الملائم بكل يسر وسهولة ضمن عمليات إلكترونية عالية الدقة بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030م، لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بنهاية 2030م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصندوق العقاري" ومركز نظم الموارد الحكومية يوقّعان اتفاقية تعاون
سبق

وقّع صندوق التنمية العقارية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية اتفاقية تعاون مشترك؛ تهدف إلى تقديم خدمة الاستعلام عن البيانات، لإنهاء إجراءات مستفيدي الصندوق بسرعة ودقة عالية.

وتأتي الاتفاقية استكمالاً لتحقيق أهداف استراتيجية الصندوق العقاري للتحّول الرقمي وتقديم خدماته بدقة عالية ورفع كفاءة البنية الرقمية، وتطوير وأتمتة جميع الخدمات وفق خدمات إلكترونية تتميز بالمرونة والسرعة والدقة في التنفيذ بهدف تسهيل إجراءات تملك المستفيدين للمسكن بكل يسر وسهولة.

ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق العقاري الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية الرئيس التنفيذي المهندس يوسف الحرقان.

وقال "ابن ماضي": الاتفاقية تأتي حرصاً من الصندوق على تحقيق التكامل مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف تسريع وتيرة إجراءات حصول المستفيد على القرض العقاري المدعُوم بسرعة ودقة عالية ورفع مستوى الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الصندوق لمستفيديه.

وأشاد بالتعاون المشترك مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية التي ستسهم في تحسين تجربة المستفيد وقياس مؤشرات الأداء للبرامج والمبادرات التي يقدمها الصندوق العقاري.

من جانبه، أفاد "الحرقان"، أن المركز يسعى لتحقيق أحد مستهدفات التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030 من خلال تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية.

وذكر أن شراكة التعاون مع الصندوق العقاري تتمثل في تمكينه من استخدام قاعدة البيانات المزودة بأحدث التقنيات العالمية والاستفادة منها في رفع كفاءة التشغيل وسرعة اتخاذ القرار بما يحقق أهدافه.

وأضاف أن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يُمكن الجهات من استخدام قدرات ذكاء الأعمال للحصول على البيانات والتقارير لدعم عملية اتخاذ القرارات بناءً على البيانات المتاحة، وذلك لتعزيز تكامل الإجراءات ورفع مستوى جودة الخدمات للمستفيدين.

جدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم أكثر من 43 خدمة إلكترونية وخدمة وتطبيق المستشار العقاري والفروع الذكية، لتمكين المستفيد من إنهاء إجراءات تملك المسكن الملائم بكل يسر وسهولة ضمن عمليات إلكترونية عالية الدقة بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030م، لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بنهاية 2030م.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
01:45 PM

"الصندوق العقاري" ومركز نظم الموارد الحكومية يوقّعان اتفاقية تعاون

لتقديم الاستعلام عن البيانات وإنهاء إجراءات المستفيدين بسرعة ودقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع صندوق التنمية العقارية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية اتفاقية تعاون مشترك؛ تهدف إلى تقديم خدمة الاستعلام عن البيانات، لإنهاء إجراءات مستفيدي الصندوق بسرعة ودقة عالية.

وتأتي الاتفاقية استكمالاً لتحقيق أهداف استراتيجية الصندوق العقاري للتحّول الرقمي وتقديم خدماته بدقة عالية ورفع كفاءة البنية الرقمية، وتطوير وأتمتة جميع الخدمات وفق خدمات إلكترونية تتميز بالمرونة والسرعة والدقة في التنفيذ بهدف تسهيل إجراءات تملك المستفيدين للمسكن بكل يسر وسهولة.

ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق العقاري الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية الرئيس التنفيذي المهندس يوسف الحرقان.

وقال "ابن ماضي": الاتفاقية تأتي حرصاً من الصندوق على تحقيق التكامل مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف تسريع وتيرة إجراءات حصول المستفيد على القرض العقاري المدعُوم بسرعة ودقة عالية ورفع مستوى الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الصندوق لمستفيديه.

وأشاد بالتعاون المشترك مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية التي ستسهم في تحسين تجربة المستفيد وقياس مؤشرات الأداء للبرامج والمبادرات التي يقدمها الصندوق العقاري.

من جانبه، أفاد "الحرقان"، أن المركز يسعى لتحقيق أحد مستهدفات التحول الرقمي لرؤية المملكة 2030 من خلال تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية.

وذكر أن شراكة التعاون مع الصندوق العقاري تتمثل في تمكينه من استخدام قاعدة البيانات المزودة بأحدث التقنيات العالمية والاستفادة منها في رفع كفاءة التشغيل وسرعة اتخاذ القرار بما يحقق أهدافه.

وأضاف أن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يُمكن الجهات من استخدام قدرات ذكاء الأعمال للحصول على البيانات والتقارير لدعم عملية اتخاذ القرارات بناءً على البيانات المتاحة، وذلك لتعزيز تكامل الإجراءات ورفع مستوى جودة الخدمات للمستفيدين.

جدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم أكثر من 43 خدمة إلكترونية وخدمة وتطبيق المستشار العقاري والفروع الذكية، لتمكين المستفيد من إنهاء إجراءات تملك المسكن الملائم بكل يسر وسهولة ضمن عمليات إلكترونية عالية الدقة بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030م، لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بنهاية 2030م.

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