النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات مكة

قالت: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى التاسعة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، منطقة مكة المكرّمة من تكوُّن سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة؛ قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: القنفذة والليث وجدة وبحرة وخليص ورابغ.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات مكة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، منطقة مكة المكرّمة من تكوُّن سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة؛ قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: القنفذة والليث وجدة وبحرة وخليص ورابغ.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
09:47 AM

"الأرصاد": سحب رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات مكة

قالت: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى التاسعة مساءً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
2
1,361

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، منطقة مكة المكرّمة من تكوُّن سحب رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة؛ قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: القنفذة والليث وجدة وبحرة وخليص ورابغ.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,593
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,258
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,396
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,085

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة