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النصر يسقط "عنابي سدير" بثنائية ويحتل وصافة الدوري

في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة من  الدوري

صعد النصر إلى المركز الثاني في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك بعد أن تخطى عقبة الفيصلي 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض (مؤجلة من الجولة السادسة).

ورفع النصر رصيده إلى 20 نقطة متساويًا مع الهلال المتصدر مع بقاء فارق الأهداف لصالح الهلال وبقي الفيصلي عند 17نقطة في المركز الرابع.

ظهر النصر في الشوط الأول بمستوى فني أفضل واتضح أنه يسعى لحسم المواجهة مبكرًا، وتحقق له الهدف الأول عند الدقيقة 11 برأسية هداف الفريق "حمدالله" بعد استثماره لعرضية الغنام.

واصل النصر سيطرته على مجريات اللعب وأضاف الهدف الثاني عن طريق "جوليانو" بمقصية رائعة عند الدقيقة 28.

لم يستطع الفيصلي تقليص الفارق في الوقت المتبقي من الشوط الأول، واكتفى النصر بالثنائية أيضًا.

مع مطلع الشوط الثاني حاول الفيصلي من خلال البدلاء عبدالعزيز الدوسري وأحمد أشرف إحراز هدف التقليص لكن دون جدوى.

ودفع المدير الفني للنصر باللاعب أحمد موسى عند الدقيقة 86 ، كان القائم الأيسر قد تصدى لتسديدة "موسى" عند الدقيقة 88.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان النصر الفيصلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يسقط "عنابي سدير" بثنائية ويحتل وصافة الدوري
سبق

صعد النصر إلى المركز الثاني في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك بعد أن تخطى عقبة الفيصلي 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض (مؤجلة من الجولة السادسة).

ورفع النصر رصيده إلى 20 نقطة متساويًا مع الهلال المتصدر مع بقاء فارق الأهداف لصالح الهلال وبقي الفيصلي عند 17نقطة في المركز الرابع.

ظهر النصر في الشوط الأول بمستوى فني أفضل واتضح أنه يسعى لحسم المواجهة مبكرًا، وتحقق له الهدف الأول عند الدقيقة 11 برأسية هداف الفريق "حمدالله" بعد استثماره لعرضية الغنام.

واصل النصر سيطرته على مجريات اللعب وأضاف الهدف الثاني عن طريق "جوليانو" بمقصية رائعة عند الدقيقة 28.

لم يستطع الفيصلي تقليص الفارق في الوقت المتبقي من الشوط الأول، واكتفى النصر بالثنائية أيضًا.

مع مطلع الشوط الثاني حاول الفيصلي من خلال البدلاء عبدالعزيز الدوسري وأحمد أشرف إحراز هدف التقليص لكن دون جدوى.

ودفع المدير الفني للنصر باللاعب أحمد موسى عند الدقيقة 86 ، كان القائم الأيسر قد تصدى لتسديدة "موسى" عند الدقيقة 88.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
10:01 PM

النصر يسقط "عنابي سدير" بثنائية ويحتل وصافة الدوري

في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة من  الدوري

A A A
أحمد سرور - الرياض
38
7,404

صعد النصر إلى المركز الثاني في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك بعد أن تخطى عقبة الفيصلي 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض (مؤجلة من الجولة السادسة).

ورفع النصر رصيده إلى 20 نقطة متساويًا مع الهلال المتصدر مع بقاء فارق الأهداف لصالح الهلال وبقي الفيصلي عند 17نقطة في المركز الرابع.

ظهر النصر في الشوط الأول بمستوى فني أفضل واتضح أنه يسعى لحسم المواجهة مبكرًا، وتحقق له الهدف الأول عند الدقيقة 11 برأسية هداف الفريق "حمدالله" بعد استثماره لعرضية الغنام.

واصل النصر سيطرته على مجريات اللعب وأضاف الهدف الثاني عن طريق "جوليانو" بمقصية رائعة عند الدقيقة 28.

لم يستطع الفيصلي تقليص الفارق في الوقت المتبقي من الشوط الأول، واكتفى النصر بالثنائية أيضًا.

مع مطلع الشوط الثاني حاول الفيصلي من خلال البدلاء عبدالعزيز الدوسري وأحمد أشرف إحراز هدف التقليص لكن دون جدوى.

ودفع المدير الفني للنصر باللاعب أحمد موسى عند الدقيقة 86 ، كان القائم الأيسر قد تصدى لتسديدة "موسى" عند الدقيقة 88.

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