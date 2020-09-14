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المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تداهم 7 محافظات

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر لـ7 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تداهم 7 محافظات
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
09:08 AM

المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تداهم 7 محافظات

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر لـ7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً.

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