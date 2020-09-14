المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تداهم 7 محافظات

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر لـ7 مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً.