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عاش صامتًا ومات مخلصًا فأبكى الملايين.. شاهد 8 صور لـ"الفغم" تثير الإعجاب

تداولها السعوديون ووصفوه بـ"كاتم أسرار الشعوب" بعد صيانته للأمانة والعهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا عديدة للحارس الشخصي والمرافق الخاص لخادم الحرمين الشريفين اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله، والتي انتشرت بشكل واسع، وحظيت بإعجاب الكثير الذين بادروا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.
وجاء ذلك تقديرًا ومحبة لذلك الرجل، الذي وصفه الكثير بأنه كاتم أسرار الشعوب؛ نظرًا للمهمة الموكلة إلية بملازمة خادم الحرمين الشريفين؛ فإنه قد أدى الأمانة، وصان العهد، ومات مخلصًا للدين ثم الملك والوطن؛ مشيرين إلى أن البلاد ملكًا وشعبًا ستبكي هذا الوفيّ، فسبحان من أسكنه قلوب الشعب السعودي.

عبدالعزيز الفغم عبدالعزيز الفغم في ذمة الله

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عاش صامتًا ومات مخلصًا فأبكى الملايين.. شاهد 8 صور لـ"الفغم" تثير الإعجاب
سبق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا عديدة للحارس الشخصي والمرافق الخاص لخادم الحرمين الشريفين اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله، والتي انتشرت بشكل واسع، وحظيت بإعجاب الكثير الذين بادروا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.
وجاء ذلك تقديرًا ومحبة لذلك الرجل، الذي وصفه الكثير بأنه كاتم أسرار الشعوب؛ نظرًا للمهمة الموكلة إلية بملازمة خادم الحرمين الشريفين؛ فإنه قد أدى الأمانة، وصان العهد، ومات مخلصًا للدين ثم الملك والوطن؛ مشيرين إلى أن البلاد ملكًا وشعبًا ستبكي هذا الوفيّ، فسبحان من أسكنه قلوب الشعب السعودي.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
01:45 PM
اخر تعديل
29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
02:59 PM

عاش صامتًا ومات مخلصًا فأبكى الملايين.. شاهد 8 صور لـ"الفغم" تثير الإعجاب

تداولها السعوديون ووصفوه بـ"كاتم أسرار الشعوب" بعد صيانته للأمانة والعهد

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متعب البقمي - الرياض
7
32,879

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا عديدة للحارس الشخصي والمرافق الخاص لخادم الحرمين الشريفين اللواء عبدالعزيز الفغم رحمه الله، والتي انتشرت بشكل واسع، وحظيت بإعجاب الكثير الذين بادروا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.
وجاء ذلك تقديرًا ومحبة لذلك الرجل، الذي وصفه الكثير بأنه كاتم أسرار الشعوب؛ نظرًا للمهمة الموكلة إلية بملازمة خادم الحرمين الشريفين؛ فإنه قد أدى الأمانة، وصان العهد، ومات مخلصًا للدين ثم الملك والوطن؛ مشيرين إلى أن البلاد ملكًا وشعبًا ستبكي هذا الوفيّ، فسبحان من أسكنه قلوب الشعب السعودي.

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