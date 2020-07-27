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الليث.. انقطاع التيار الكهربائي ينتهي بإصابة طفل بـ"لدغة عقرب"

مطالبات لمسؤولي الشركة بحلول عاجلة لضمان عدم تكرار الانقطاع

شكا مواطن بقرية العين الحارة شرقي محافظة الليث، من انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم منذ أكثر من خمس ساعات، دون معرفة الأسباب، لافتاً إلى أن ابنه تعرض للدغة عقرب نتيجة الظلام الحالك، ما استدعى تنويمه بمستشفى الليث العام لتلقي العلاج.

وعزا المواطن في شكواه إلى أن سبب تعرض ابنه إلى لدغة العقرب نتيجة الظلام الحالك بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم منذ أكثر من خمس ساعات.

وأشار إلى أنه اضطر إلى نقل ابنه إلى المستشفى بسبب ذلك، محملاً الأسباب فرع شركة الكهرباء بالليث، التي عمدت إلى إيصال التيار في تلك القرية على خطين منفصلين؛ ما يعني انقطاع التيار عن منازل دون أخرى في نفس القرية.

ولفت المواطن إلى أن المشكلة التي تعتريهم دائماً مع مواسم الأمطار؛ انقطاع التيار الكهربائي دون معرفة الأسباب؛ مطالباً المسؤولين في الشركة السعودية للكهرباء بوضع حلول عاجلة لضمان عدم تكرار انقطاع التيار الكهربائي.

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الليث.. انقطاع التيار الكهربائي ينتهي بإصابة طفل بـ"لدغة عقرب"
سبق

شكا مواطن بقرية العين الحارة شرقي محافظة الليث، من انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم منذ أكثر من خمس ساعات، دون معرفة الأسباب، لافتاً إلى أن ابنه تعرض للدغة عقرب نتيجة الظلام الحالك، ما استدعى تنويمه بمستشفى الليث العام لتلقي العلاج.

وعزا المواطن في شكواه إلى أن سبب تعرض ابنه إلى لدغة العقرب نتيجة الظلام الحالك بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم منذ أكثر من خمس ساعات.

وأشار إلى أنه اضطر إلى نقل ابنه إلى المستشفى بسبب ذلك، محملاً الأسباب فرع شركة الكهرباء بالليث، التي عمدت إلى إيصال التيار في تلك القرية على خطين منفصلين؛ ما يعني انقطاع التيار عن منازل دون أخرى في نفس القرية.

ولفت المواطن إلى أن المشكلة التي تعتريهم دائماً مع مواسم الأمطار؛ انقطاع التيار الكهربائي دون معرفة الأسباب؛ مطالباً المسؤولين في الشركة السعودية للكهرباء بوضع حلول عاجلة لضمان عدم تكرار انقطاع التيار الكهربائي.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
11:03 PM

الليث.. انقطاع التيار الكهربائي ينتهي بإصابة طفل بـ"لدغة عقرب"

مطالبات لمسؤولي الشركة بحلول عاجلة لضمان عدم تكرار الانقطاع

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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4,172

شكا مواطن بقرية العين الحارة شرقي محافظة الليث، من انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم منذ أكثر من خمس ساعات، دون معرفة الأسباب، لافتاً إلى أن ابنه تعرض للدغة عقرب نتيجة الظلام الحالك، ما استدعى تنويمه بمستشفى الليث العام لتلقي العلاج.

وعزا المواطن في شكواه إلى أن سبب تعرض ابنه إلى لدغة العقرب نتيجة الظلام الحالك بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم منذ أكثر من خمس ساعات.

وأشار إلى أنه اضطر إلى نقل ابنه إلى المستشفى بسبب ذلك، محملاً الأسباب فرع شركة الكهرباء بالليث، التي عمدت إلى إيصال التيار في تلك القرية على خطين منفصلين؛ ما يعني انقطاع التيار عن منازل دون أخرى في نفس القرية.

ولفت المواطن إلى أن المشكلة التي تعتريهم دائماً مع مواسم الأمطار؛ انقطاع التيار الكهربائي دون معرفة الأسباب؛ مطالباً المسؤولين في الشركة السعودية للكهرباء بوضع حلول عاجلة لضمان عدم تكرار انقطاع التيار الكهربائي.

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