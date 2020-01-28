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نائب ووكيل "العمل" يُثمنون جهود "لجنة الأفلاج" في إنجاح "مهنتي"

لتأهيلها 250 شاباً وفتاةً لسوق العمل

ثمّن نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، ماجد عبدالرحمن الغانمي، للجنة تنمية الأفلاج جهودها في إنجاح البرنامج التدريبي "مهنتي"، وتأهيل 250 شاباً وفتاةً لسوق العمل والقطاع الخيري، والذي انعقد برعاية بنك الجزيرة.

كما تلقى رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، خطاب شكر وتقدير من وكيل وزارة التنمية الاجتماعية سليمان عبدالعزيز الزبن بذلك الشأن.


وكانت لجنة تنمية الأفلاج زفت قبل شهر 250 شاباً وفتاةً لسوق العمل والقطاع الخيري، بعد تدريبهم في عدد من البرامج التدريبية من خلال برنامج "مهنتي" أهلتهم لسوق العمل بعد تدريبهم على عدد من المهن الحرفية التي يحتاجها سوق العمل، وشملت: فن النحت وصناعة العطور والصابون وتربية النحل وصناعة العسل وفن التسويق وصيانة الجوالات.

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نائب ووكيل "العمل" يُثمنون جهود "لجنة الأفلاج" في إنجاح "مهنتي"
سبق

ثمّن نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، ماجد عبدالرحمن الغانمي، للجنة تنمية الأفلاج جهودها في إنجاح البرنامج التدريبي "مهنتي"، وتأهيل 250 شاباً وفتاةً لسوق العمل والقطاع الخيري، والذي انعقد برعاية بنك الجزيرة.

كما تلقى رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، خطاب شكر وتقدير من وكيل وزارة التنمية الاجتماعية سليمان عبدالعزيز الزبن بذلك الشأن.


وكانت لجنة تنمية الأفلاج زفت قبل شهر 250 شاباً وفتاةً لسوق العمل والقطاع الخيري، بعد تدريبهم في عدد من البرامج التدريبية من خلال برنامج "مهنتي" أهلتهم لسوق العمل بعد تدريبهم على عدد من المهن الحرفية التي يحتاجها سوق العمل، وشملت: فن النحت وصناعة العطور والصابون وتربية النحل وصناعة العسل وفن التسويق وصيانة الجوالات.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
11:31 PM

نائب ووكيل "العمل" يُثمنون جهود "لجنة الأفلاج" في إنجاح "مهنتي"

لتأهيلها 250 شاباً وفتاةً لسوق العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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ثمّن نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، ماجد عبدالرحمن الغانمي، للجنة تنمية الأفلاج جهودها في إنجاح البرنامج التدريبي "مهنتي"، وتأهيل 250 شاباً وفتاةً لسوق العمل والقطاع الخيري، والذي انعقد برعاية بنك الجزيرة.

كما تلقى رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان، خطاب شكر وتقدير من وكيل وزارة التنمية الاجتماعية سليمان عبدالعزيز الزبن بذلك الشأن.


وكانت لجنة تنمية الأفلاج زفت قبل شهر 250 شاباً وفتاةً لسوق العمل والقطاع الخيري، بعد تدريبهم في عدد من البرامج التدريبية من خلال برنامج "مهنتي" أهلتهم لسوق العمل بعد تدريبهم على عدد من المهن الحرفية التي يحتاجها سوق العمل، وشملت: فن النحت وصناعة العطور والصابون وتربية النحل وصناعة العسل وفن التسويق وصيانة الجوالات.

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