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المنع للمساجد فقط.. صلاة الجنائز متاحة بالحرم وهذه الإجراءات الاحترازية

رئاسة الحرمين لـ"سبق": نستقبل جميع الحالات التي تصلنا من المغاسل كافة

أكد المتحدث باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر، أن استقبال الجنائز متاح في المسجد الحرام لإقامة الصلاة عليها، ولم يتم إيقاف ذلك.

وقال "حيدر" في تصريح خاص لـ"سبق": "يتم استقبال جميع الحالات من كل المغاسل التي تصلنا، وضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة لمنع انتشار عدوى فيروس "كورونا" يتم غسل وتعقيم عربات وسطحات نقل الجنائز ومرافقيها قبل وبعد كل صلاة على مدار الساعة".

وفي ذات السياق، اقتصر المنع فقط على المساجد والجوامع بحسب توجيه وزير الشؤون الإسلامية، بينما المسجد الحرام ما زال يستقبل الحالات التي تصله من كل مغاسل الموتى، ولم يكن هناك تعليق لاستقبال الجنائز كما يُشاع.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي صلاة الجنائز فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المنع للمساجد فقط.. صلاة الجنائز متاحة بالحرم وهذه الإجراءات الاحترازية
سبق

أكد المتحدث باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر، أن استقبال الجنائز متاح في المسجد الحرام لإقامة الصلاة عليها، ولم يتم إيقاف ذلك.

وقال "حيدر" في تصريح خاص لـ"سبق": "يتم استقبال جميع الحالات من كل المغاسل التي تصلنا، وضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة لمنع انتشار عدوى فيروس "كورونا" يتم غسل وتعقيم عربات وسطحات نقل الجنائز ومرافقيها قبل وبعد كل صلاة على مدار الساعة".

وفي ذات السياق، اقتصر المنع فقط على المساجد والجوامع بحسب توجيه وزير الشؤون الإسلامية، بينما المسجد الحرام ما زال يستقبل الحالات التي تصله من كل مغاسل الموتى، ولم يكن هناك تعليق لاستقبال الجنائز كما يُشاع.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
11:43 AM

المنع للمساجد فقط.. صلاة الجنائز متاحة بالحرم وهذه الإجراءات الاحترازية

رئاسة الحرمين لـ"سبق": نستقبل جميع الحالات التي تصلنا من المغاسل كافة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
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أكد المتحدث باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر، أن استقبال الجنائز متاح في المسجد الحرام لإقامة الصلاة عليها، ولم يتم إيقاف ذلك.

وقال "حيدر" في تصريح خاص لـ"سبق": "يتم استقبال جميع الحالات من كل المغاسل التي تصلنا، وضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة لمنع انتشار عدوى فيروس "كورونا" يتم غسل وتعقيم عربات وسطحات نقل الجنائز ومرافقيها قبل وبعد كل صلاة على مدار الساعة".

وفي ذات السياق، اقتصر المنع فقط على المساجد والجوامع بحسب توجيه وزير الشؤون الإسلامية، بينما المسجد الحرام ما زال يستقبل الحالات التي تصله من كل مغاسل الموتى، ولم يكن هناك تعليق لاستقبال الجنائز كما يُشاع.

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