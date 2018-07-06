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70 % رضا المسافرين عن مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة

وفق إحصائية شارك فيها أكثر من 959 ألف مسافر خلال شهر يونيو

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إحصائية شهر يونيو الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات المقدمة في كل من (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة)، وشارك فيها أكثر من 959 ألف مسافر، حيث بلغت نسبة رضا المسافرين في شهر يونيو 70%.

وبلغ مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض 72%، فيما وصلت النسبة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة 59%، وجاءت نسبة الرضا في مطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 74%، بينما بلغت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة 71%.

وتقوم الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني بإصدار تقرير شهري يعكس مستوى رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة في المطارات، وتهدف الإدارة من خلال التقارير الاستطلاعية الشهرية إلى تقييم الخدمات المقدمة في المطارات الدولية، وتطويرها وتحسينها، من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة الخدمات المقدمة في المطارات، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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70 % رضا المسافرين عن مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة
سبق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إحصائية شهر يونيو الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات المقدمة في كل من (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة)، وشارك فيها أكثر من 959 ألف مسافر، حيث بلغت نسبة رضا المسافرين في شهر يونيو 70%.

وبلغ مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض 72%، فيما وصلت النسبة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة 59%، وجاءت نسبة الرضا في مطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 74%، بينما بلغت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة 71%.

وتقوم الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني بإصدار تقرير شهري يعكس مستوى رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة في المطارات، وتهدف الإدارة من خلال التقارير الاستطلاعية الشهرية إلى تقييم الخدمات المقدمة في المطارات الدولية، وتطويرها وتحسينها، من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة الخدمات المقدمة في المطارات، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
10:54 PM

70 % رضا المسافرين عن مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة

وفق إحصائية شارك فيها أكثر من 959 ألف مسافر خلال شهر يونيو

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إحصائية شهر يونيو الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات المقدمة في كل من (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة)، وشارك فيها أكثر من 959 ألف مسافر، حيث بلغت نسبة رضا المسافرين في شهر يونيو 70%.

وبلغ مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض 72%، فيما وصلت النسبة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة 59%، وجاءت نسبة الرضا في مطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 74%، بينما بلغت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة 71%.

وتقوم الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني بإصدار تقرير شهري يعكس مستوى رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة في المطارات، وتهدف الإدارة من خلال التقارير الاستطلاعية الشهرية إلى تقييم الخدمات المقدمة في المطارات الدولية، وتطويرها وتحسينها، من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة الخدمات المقدمة في المطارات، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

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