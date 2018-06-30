وصول الإسبانييْن مانويل وأليكسس إلى جدة
للانضمام لصفوف الأهلي
وصل إلى جدة الإسبانيان مانويل خورادو وأليكس رواناو ، تمهيدا للإنتظام في تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ، ضمن صفقات صيف هذا الموسم .
وكان خورادو قد انتقل للأهلي قادما من إسبانيو الإسباني وبعقد لمدة سنتين ، وبذات المدة وقع رواناو عقده قادما من ديبورتيفو ألافيس الإسباني.
وصول الإسبانييْن مانويل وأليكسس إلى جدة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-06-30
وصل إلى جدة الإسبانيان مانويل خورادو وأليكس رواناو ، تمهيدا للإنتظام في تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ، ضمن صفقات صيف هذا الموسم .
وكان خورادو قد انتقل للأهلي قادما من إسبانيو الإسباني وبعقد لمدة سنتين ، وبذات المدة وقع رواناو عقده قادما من ديبورتيفو ألافيس الإسباني.
30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
06:19 PM
وصول الإسبانييْن مانويل وأليكسس إلى جدة
للانضمام لصفوف الأهلي
وصل إلى جدة الإسبانيان مانويل خورادو وأليكس رواناو ، تمهيدا للإنتظام في تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ، ضمن صفقات صيف هذا الموسم .
وكان خورادو قد انتقل للأهلي قادما من إسبانيو الإسباني وبعقد لمدة سنتين ، وبذات المدة وقع رواناو عقده قادما من ديبورتيفو ألافيس الإسباني.