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وصول الإسبانييْن مانويل وأليكسس إلى جدة

للانضمام لصفوف الأهلي

وصل إلى جدة الإسبانيان مانويل خورادو وأليكس رواناو ، تمهيدا للإنتظام في تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ، ضمن صفقات صيف هذا الموسم .


وكان خورادو قد انتقل للأهلي قادما من إسبانيو الإسباني وبعقد لمدة سنتين ، وبذات المدة وقع رواناو عقده قادما من ديبورتيفو ألافيس الإسباني.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وصول الإسبانييْن مانويل وأليكسس إلى جدة
سبق

وصل إلى جدة الإسبانيان مانويل خورادو وأليكس رواناو ، تمهيدا للإنتظام في تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ، ضمن صفقات صيف هذا الموسم .


وكان خورادو قد انتقل للأهلي قادما من إسبانيو الإسباني وبعقد لمدة سنتين ، وبذات المدة وقع رواناو عقده قادما من ديبورتيفو ألافيس الإسباني.


30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
06:19 PM

وصول الإسبانييْن مانويل وأليكسس إلى جدة

للانضمام لصفوف الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وصل إلى جدة الإسبانيان مانويل خورادو وأليكس رواناو ، تمهيدا للإنتظام في تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ، ضمن صفقات صيف هذا الموسم .


وكان خورادو قد انتقل للأهلي قادما من إسبانيو الإسباني وبعقد لمدة سنتين ، وبذات المدة وقع رواناو عقده قادما من ديبورتيفو ألافيس الإسباني.


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