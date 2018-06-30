وصول الإسبانييْن مانويل وأليكسس إلى جدة

للانضمام لصفوف الأهلي

وصل إلى جدة الإسبانيان مانويل خورادو وأليكس رواناو ، تمهيدا للإنتظام في تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ، ضمن صفقات صيف هذا الموسم .



وكان خورادو قد انتقل للأهلي قادما من إسبانيو الإسباني وبعقد لمدة سنتين ، وبذات المدة وقع رواناو عقده قادما من ديبورتيفو ألافيس الإسباني.



