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ضبط 3 آلاف حبة مخدرة بحوزة مطلوب أمنيًّا بالقنفذة

سائق بنغلاديشي يقود "كامري"

ضبط رجال أمن الطرق في مركز القوز بطريق الساحل الدولي، سائق مركبة بحوزته أكثر من ثلاثة آلاف حبة من نوع "اليابا" المخدرة، وتَبَيّن أن السائق مطلوب أمنيًّا لدى شرطة الكعكية بمكة.

وقد استوقف رجال أمن الطرق بمركز القوز بالقنفذة، الواقع على طريق الساحل الدولي، مساء أمس الأول، مركبة من نوع "كامري" بيضاء اللون موديل ٢٠١١، بقيادة سائق بنغلاديشي الجنسية، يرافقه شخص آخر من بني جلدته.

وبعد الاشتباه في وضع هذين الشخصين؛ اتضح أن السائق مطلوب لدى قسم شرطة الكعكية في قضية اعتداء بالضرب.

وأسفر تفتيش المركبة عن العثور على (٣٧٠٠) حبة حمراء اللون من حبوب اليابا المخدرة، ومبلغ مالي قدره (٢٩٦٢٦) ريالًا.

وقد سُلّمت الحالة إلى إدارة مكافحة المخدرات بالقنفذة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط 3 آلاف حبة مخدرة بحوزة مطلوب أمنيًّا بالقنفذة
سبق

ضبط رجال أمن الطرق في مركز القوز بطريق الساحل الدولي، سائق مركبة بحوزته أكثر من ثلاثة آلاف حبة من نوع "اليابا" المخدرة، وتَبَيّن أن السائق مطلوب أمنيًّا لدى شرطة الكعكية بمكة.

وقد استوقف رجال أمن الطرق بمركز القوز بالقنفذة، الواقع على طريق الساحل الدولي، مساء أمس الأول، مركبة من نوع "كامري" بيضاء اللون موديل ٢٠١١، بقيادة سائق بنغلاديشي الجنسية، يرافقه شخص آخر من بني جلدته.

وبعد الاشتباه في وضع هذين الشخصين؛ اتضح أن السائق مطلوب لدى قسم شرطة الكعكية في قضية اعتداء بالضرب.

وأسفر تفتيش المركبة عن العثور على (٣٧٠٠) حبة حمراء اللون من حبوب اليابا المخدرة، ومبلغ مالي قدره (٢٩٦٢٦) ريالًا.

وقد سُلّمت الحالة إلى إدارة مكافحة المخدرات بالقنفذة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
03:54 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
06:02 PM

ضبط 3 آلاف حبة مخدرة بحوزة مطلوب أمنيًّا بالقنفذة

سائق بنغلاديشي يقود "كامري"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
19
9,103

ضبط رجال أمن الطرق في مركز القوز بطريق الساحل الدولي، سائق مركبة بحوزته أكثر من ثلاثة آلاف حبة من نوع "اليابا" المخدرة، وتَبَيّن أن السائق مطلوب أمنيًّا لدى شرطة الكعكية بمكة.

وقد استوقف رجال أمن الطرق بمركز القوز بالقنفذة، الواقع على طريق الساحل الدولي، مساء أمس الأول، مركبة من نوع "كامري" بيضاء اللون موديل ٢٠١١، بقيادة سائق بنغلاديشي الجنسية، يرافقه شخص آخر من بني جلدته.

وبعد الاشتباه في وضع هذين الشخصين؛ اتضح أن السائق مطلوب لدى قسم شرطة الكعكية في قضية اعتداء بالضرب.

وأسفر تفتيش المركبة عن العثور على (٣٧٠٠) حبة حمراء اللون من حبوب اليابا المخدرة، ومبلغ مالي قدره (٢٩٦٢٦) ريالًا.

وقد سُلّمت الحالة إلى إدارة مكافحة المخدرات بالقنفذة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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