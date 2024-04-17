الأردن يعلن: مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة أضرار فيروس كورونا

لمساندة المواطنين الأردنيين والأسر التي تضرّرت مصادر دخلها

أعلنت الحكومة الأردنية، مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية، بهدف مساندة المواطنين الأردنيين والأسر التي تضرّرت مصادر دخلها بسبب أزمة فيروس كورونا وتداعياتها على معظم القطاعات.

وأكّد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز؛ في تصريحات متلفزة، مساء اليوم، أن بلاده تدخل اليوم مرحلة جديدة تستمر بها كل إجراءات الوقاية ومنع الانتشار، داعياً المواطنين الأردنيين إلى تقبل مرحلة عنوانها التأقلم والتكيف، إذ إن المؤشرات تشير إلى أنّ وباء كورونا لن يذهب ولن ينتهي في أيام وأسابيع وربما ليس في أشهر.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني، برنامج "تضامن 1" لدعم المنشآت التي يتجاوز اشتراكها بالعمل 12 شهراً، حيث سيتم منح العاملين بدل تعطل عن العمل بمبالغ تراوح بين 165 ديناراً و500 دينار، و"تضامن 2" لغير المشتركين أو للاشتراكات أقل من سنة مبلغ 150 ديناراً بدل تعطل، مشيراً إلى أن هذه البرامج مجتمعة ستصل إلى 400 ألف أسرة أردنية بحاجة إلى المساعدة، لافتاً إلى أن المنشآت المتوقفة عن العمل تستفيد بـ 150 ديناراً شهرياً للعاملين، وتنطبق عليها تعليمات عمال المياومة والعاملين لحسابهم الخاص وهي أكثر فئة تتأثر سلباً.

ولفت إلى أن صندوق "همة وطن" يغطي الحاجات الطارئة لهذه الفئات الأكثر تأثراً بالأزمة، في حين أن المصادر والنفقات الأخرى تتم تغطيتها من الموازنة العامة للدولة.