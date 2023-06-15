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إصابة نائب رئيس نادي الهلال بفيروس "كورونا" المستجد

طالب الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل

كشف عبدالرحمن النمر نائب رئيس نادي الهلال السابق، تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أكد ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وكتب: «الحمد لله على قضاء الله، ثبت اليوم إصابتي بفيروس كورونا المستجد، أحمد المولى عز وجل على كل حال، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما أبلغتكم محبيني إلا راجيًا دعاءكم، فقد تكون دعوة أحدكم سببًا في الشفاء، لا أراكم الله مكروهًا ولا من تحبون».

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إصابة نائب رئيس نادي الهلال بفيروس "كورونا" المستجد
سبق

كشف عبدالرحمن النمر نائب رئيس نادي الهلال السابق، تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أكد ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وكتب: «الحمد لله على قضاء الله، ثبت اليوم إصابتي بفيروس كورونا المستجد، أحمد المولى عز وجل على كل حال، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما أبلغتكم محبيني إلا راجيًا دعاءكم، فقد تكون دعوة أحدكم سببًا في الشفاء، لا أراكم الله مكروهًا ولا من تحبون».

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
11:43 PM

إصابة نائب رئيس نادي الهلال بفيروس "كورونا" المستجد

طالب الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,736

كشف عبدالرحمن النمر نائب رئيس نادي الهلال السابق، تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أكد ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وكتب: «الحمد لله على قضاء الله، ثبت اليوم إصابتي بفيروس كورونا المستجد، أحمد المولى عز وجل على كل حال، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما أبلغتكم محبيني إلا راجيًا دعاءكم، فقد تكون دعوة أحدكم سببًا في الشفاء، لا أراكم الله مكروهًا ولا من تحبون».

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