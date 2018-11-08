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واشنطن تحذّر الموانئ وشركات التأمين من التعامل مع نفط إيران

وصَفها الممثل الخاص للخارجية الأمريكية بأنها "مسؤولية قانونية عائمة"

حذّرت الولايات المتحدة، جميع الموانئ وشركات التأمين العالمية، من التعامل مع السفن الإيرانية التي وصفتها بأنها "مسؤولية قانونية عائمة"، بعد إعادة فرض عقوبات أمريكية واسعة ضد إيران.

ومنذ الاثنين، تسعى الولايات المتحدة إلى إنهاء جميع مبيعات النفط الإيرانية وصادراتها الحيوية؛ في محاولة للحد من تأثير إيران.

وقال "بريان هوك" الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية حول السياسة بشأن إيران: إن العقوبات الأمريكية امتدت إلى شركات التأمين.

وقال "هوك" للصحافيين: "إن تقديم هذه الخدمات عن علم لشركات الشحن الإيرانية المشمولة بالعقوبات؛ سيؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية"؛ وفق "سكاي نيوز".

وأضاف: "من قناة السويس إلى مضيق ملقا وكل النقاط بينهما، أصبحت ناقلات النفط الإيرانية الآن مسؤوليات قانونية عائمة".

وأشار إلى أن السفن الإيرانية ستتجه على الأرجح إلى شركات التأمين المحلية؛ لكنه شكك في قدرة هذه الشركات على تغطية خسائر قد تصل إلى ملايين أو مليارات الدولارات في حال حدوث كارثة كبرى.

وقال "هوك": "إذا تعرضت ناقلة إيرانية لحادث، ببساطة لن يكون بإمكان شركات التأمين الإيرانية تغطية الخسائر".

وأكد أن الولايات المتحدة التي تتواجد سفنها الحربية في الخليج لا تريد وقوع حوادث.

وقال "هوك": "نأمل بإخلاص عدم وقوع حوادث؛ لكن الحوادث هي أمر محتمل بشكل حقيقي بالنظر إلى سجل إيران".

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن تحذّر الموانئ وشركات التأمين من التعامل مع نفط إيران
سبق

حذّرت الولايات المتحدة، جميع الموانئ وشركات التأمين العالمية، من التعامل مع السفن الإيرانية التي وصفتها بأنها "مسؤولية قانونية عائمة"، بعد إعادة فرض عقوبات أمريكية واسعة ضد إيران.

ومنذ الاثنين، تسعى الولايات المتحدة إلى إنهاء جميع مبيعات النفط الإيرانية وصادراتها الحيوية؛ في محاولة للحد من تأثير إيران.

وقال "بريان هوك" الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية حول السياسة بشأن إيران: إن العقوبات الأمريكية امتدت إلى شركات التأمين.

وقال "هوك" للصحافيين: "إن تقديم هذه الخدمات عن علم لشركات الشحن الإيرانية المشمولة بالعقوبات؛ سيؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية"؛ وفق "سكاي نيوز".

وأضاف: "من قناة السويس إلى مضيق ملقا وكل النقاط بينهما، أصبحت ناقلات النفط الإيرانية الآن مسؤوليات قانونية عائمة".

وأشار إلى أن السفن الإيرانية ستتجه على الأرجح إلى شركات التأمين المحلية؛ لكنه شكك في قدرة هذه الشركات على تغطية خسائر قد تصل إلى ملايين أو مليارات الدولارات في حال حدوث كارثة كبرى.

وقال "هوك": "إذا تعرضت ناقلة إيرانية لحادث، ببساطة لن يكون بإمكان شركات التأمين الإيرانية تغطية الخسائر".

وأكد أن الولايات المتحدة التي تتواجد سفنها الحربية في الخليج لا تريد وقوع حوادث.

وقال "هوك": "نأمل بإخلاص عدم وقوع حوادث؛ لكن الحوادث هي أمر محتمل بشكل حقيقي بالنظر إلى سجل إيران".

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
08:25 AM

واشنطن تحذّر الموانئ وشركات التأمين من التعامل مع نفط إيران

وصَفها الممثل الخاص للخارجية الأمريكية بأنها "مسؤولية قانونية عائمة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت الولايات المتحدة، جميع الموانئ وشركات التأمين العالمية، من التعامل مع السفن الإيرانية التي وصفتها بأنها "مسؤولية قانونية عائمة"، بعد إعادة فرض عقوبات أمريكية واسعة ضد إيران.

ومنذ الاثنين، تسعى الولايات المتحدة إلى إنهاء جميع مبيعات النفط الإيرانية وصادراتها الحيوية؛ في محاولة للحد من تأثير إيران.

وقال "بريان هوك" الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية حول السياسة بشأن إيران: إن العقوبات الأمريكية امتدت إلى شركات التأمين.

وقال "هوك" للصحافيين: "إن تقديم هذه الخدمات عن علم لشركات الشحن الإيرانية المشمولة بالعقوبات؛ سيؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية"؛ وفق "سكاي نيوز".

وأضاف: "من قناة السويس إلى مضيق ملقا وكل النقاط بينهما، أصبحت ناقلات النفط الإيرانية الآن مسؤوليات قانونية عائمة".

وأشار إلى أن السفن الإيرانية ستتجه على الأرجح إلى شركات التأمين المحلية؛ لكنه شكك في قدرة هذه الشركات على تغطية خسائر قد تصل إلى ملايين أو مليارات الدولارات في حال حدوث كارثة كبرى.

وقال "هوك": "إذا تعرضت ناقلة إيرانية لحادث، ببساطة لن يكون بإمكان شركات التأمين الإيرانية تغطية الخسائر".

وأكد أن الولايات المتحدة التي تتواجد سفنها الحربية في الخليج لا تريد وقوع حوادث.

وقال "هوك": "نأمل بإخلاص عدم وقوع حوادث؛ لكن الحوادث هي أمر محتمل بشكل حقيقي بالنظر إلى سجل إيران".

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