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الدفاع المدني ينال شهادة المعيار العالمي لإدارة أمن المعلومات الأيزو

منَحتها له مجموعة "QCB" وفق المقاييس والمعايير العالمية

نالت المديرية العامة للدفاع المدني، شهادة المعيار العالمي لإدارة أمن المعلومات الأيزو "ISO/IEC27001:2013"، الذي يُعد معيارًا قياسيًّا معتمَدًا دوليًّا لجودة وحماية أمن المعلومات، التي منحتها مجموعة "QCB" المتخصصة في منح الشهادات وفق المقاييس والمعايير العالمية.

وقال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، بعد تَسَلّمه الشهادة من ممثل الشركة الدكتور محمد منشاد ساتي: التقنية لم تَعُد خيارًا؛ بل أمرًا واقعًا تتطلبه عملية التغيير والتطوير لقطاع الدفاع المدني، بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، وإننا نولي هذا الجانب جُل عنايتنا؛ لأثره الإيجابي على أعمالنا.

من جانبه، ذكر مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات العميد مهندس محمد بن عائض العمري، أن الحصول على هذه الشهادة يُعد مؤشرًا حقيقيًّا على التزام المديرية العامة للدفاع المدني بالمعايير العالمية الخاصة بأمن المعلومات، وحمايتها لجميع خدماتها المقدمة، وتقييم المخاطر المتوقعة.

الدفاع المدني شهادة المعيار العالمي الأيزو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدفاع المدني ينال شهادة المعيار العالمي لإدارة أمن المعلومات الأيزو
سبق

نالت المديرية العامة للدفاع المدني، شهادة المعيار العالمي لإدارة أمن المعلومات الأيزو "ISO/IEC27001:2013"، الذي يُعد معيارًا قياسيًّا معتمَدًا دوليًّا لجودة وحماية أمن المعلومات، التي منحتها مجموعة "QCB" المتخصصة في منح الشهادات وفق المقاييس والمعايير العالمية.

وقال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، بعد تَسَلّمه الشهادة من ممثل الشركة الدكتور محمد منشاد ساتي: التقنية لم تَعُد خيارًا؛ بل أمرًا واقعًا تتطلبه عملية التغيير والتطوير لقطاع الدفاع المدني، بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، وإننا نولي هذا الجانب جُل عنايتنا؛ لأثره الإيجابي على أعمالنا.

من جانبه، ذكر مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات العميد مهندس محمد بن عائض العمري، أن الحصول على هذه الشهادة يُعد مؤشرًا حقيقيًّا على التزام المديرية العامة للدفاع المدني بالمعايير العالمية الخاصة بأمن المعلومات، وحمايتها لجميع خدماتها المقدمة، وتقييم المخاطر المتوقعة.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
02:01 PM

الدفاع المدني ينال شهادة المعيار العالمي لإدارة أمن المعلومات الأيزو

منَحتها له مجموعة "QCB" وفق المقاييس والمعايير العالمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نالت المديرية العامة للدفاع المدني، شهادة المعيار العالمي لإدارة أمن المعلومات الأيزو "ISO/IEC27001:2013"، الذي يُعد معيارًا قياسيًّا معتمَدًا دوليًّا لجودة وحماية أمن المعلومات، التي منحتها مجموعة "QCB" المتخصصة في منح الشهادات وفق المقاييس والمعايير العالمية.

وقال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، بعد تَسَلّمه الشهادة من ممثل الشركة الدكتور محمد منشاد ساتي: التقنية لم تَعُد خيارًا؛ بل أمرًا واقعًا تتطلبه عملية التغيير والتطوير لقطاع الدفاع المدني، بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، وإننا نولي هذا الجانب جُل عنايتنا؛ لأثره الإيجابي على أعمالنا.

من جانبه، ذكر مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات العميد مهندس محمد بن عائض العمري، أن الحصول على هذه الشهادة يُعد مؤشرًا حقيقيًّا على التزام المديرية العامة للدفاع المدني بالمعايير العالمية الخاصة بأمن المعلومات، وحمايتها لجميع خدماتها المقدمة، وتقييم المخاطر المتوقعة.

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