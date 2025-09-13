أول أسبوعين ..57 مليون مشاهدة لـقنوات عين على منصة اليوتيوب
"التعليم": عدد المستفيدين من خطة التدريب لمنصة مدرستي 389 ألفاً
قالت وزارة التعليم إن 57 مليون مشاهدة لـ #قنوات_عين على منصة اليوتيوب (لا تشمل مشاهدات البث الفضائي)، خلال أول أسبوعين من العام الدراسي.
وأضافت عبر حسابها في "تويتر": شملت 16.128 ساعة عمل و1680 حصة دراسية و57 مليون مشاهدة و2520 ساعة بث فضائي مباشر.
وتابعت: بلغ عدد المستفيدين من خطة التدريب لـ #منصة_مدرستي 389 ألفاً.
وزارة التعليم
أول أسبوعين ..57 مليون مشاهدة لـقنوات عين على منصة اليوتيوب
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-09-13
قالت وزارة التعليم إن 57 مليون مشاهدة لـ #قنوات_عين على منصة اليوتيوب (لا تشمل مشاهدات البث الفضائي)، خلال أول أسبوعين من العام الدراسي.
وأضافت عبر حسابها في "تويتر": شملت 16.128 ساعة عمل و1680 حصة دراسية و57 مليون مشاهدة و2520 ساعة بث فضائي مباشر.
وتابعت: بلغ عدد المستفيدين من خطة التدريب لـ #منصة_مدرستي 389 ألفاً.
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
08:55 AM
أول أسبوعين ..57 مليون مشاهدة لـقنوات عين على منصة اليوتيوب
"التعليم": عدد المستفيدين من خطة التدريب لمنصة مدرستي 389 ألفاً
قالت وزارة التعليم إن 57 مليون مشاهدة لـ #قنوات_عين على منصة اليوتيوب (لا تشمل مشاهدات البث الفضائي)، خلال أول أسبوعين من العام الدراسي.
وأضافت عبر حسابها في "تويتر": شملت 16.128 ساعة عمل و1680 حصة دراسية و57 مليون مشاهدة و2520 ساعة بث فضائي مباشر.
وتابعت: بلغ عدد المستفيدين من خطة التدريب لـ #منصة_مدرستي 389 ألفاً.