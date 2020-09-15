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غدًا.. "هيئة التراث" تعلن عن اكتشاف أثري جديد

تنظم مؤتمرًا صحفيًّا لاستعراض موقعه وتفاصيله

تعقد هيئة التراث، غدًا، مؤتمرًا صحفيًّا في الرياض؛ للإعلان عن اكتشاف أثري مهم في المملكة، من خلال فِرَق تنقيب سعودية ودولية مشتركة تحت إشراف الهيئة.

ومن المقرر أن يتحدث الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش في المؤتمر، عن الاكتشاف الجديد مع استعراض لموقعه وطريقة الكشف عنه والوصول إليه، إضافة إلى الأهمية التاريخية لهذا الاكتشاف وما يبرزه من مكانة تاريخية للمملكة؛ بوصفها ملتقى للحضارات الإنسانية.

وسيتضمن المؤتمر الصحفي، الذي يعقد بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، عرضًا لصور الاكتشاف الأثري بوصفه شاهدًا على عمق حضارة الجزيرة العربية ومدى مساهمتها المؤثرة في مسيرة البشر منذ فجر التاريخ.

وسيتناول المؤتمر المراكز والمعاهد العالمية والمحلية التي تتعاون معها الهيئة في مشاريع التنقيب الأثري.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر ضمن جهود هيئة التراث لتعزيز التواصل مع المهتمين بالآثار في المملكة والعالم؛ من خلال اطلاعهم المستمر على أحدث الاكتشافات في مجال التنقيب عن الآثار، والكشف عن مستجدات أعمال البعثات الأثرية العاملة في المملكة، مع ما يتضمنه ذلك من تطوير وتوسيع للأنشطة العلمية والبحثية المرتبطة بأعمال التنقيب التي يشارك فيها عدد من الجامعات والجهات الحكومية، وتتعاون فيها الهيئة مع أبرز الجامعات والمراكز البحثية على مستوى العالم.

هيئة التراث

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غدًا.. "هيئة التراث" تعلن عن اكتشاف أثري جديد
سبق

تعقد هيئة التراث، غدًا، مؤتمرًا صحفيًّا في الرياض؛ للإعلان عن اكتشاف أثري مهم في المملكة، من خلال فِرَق تنقيب سعودية ودولية مشتركة تحت إشراف الهيئة.

ومن المقرر أن يتحدث الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش في المؤتمر، عن الاكتشاف الجديد مع استعراض لموقعه وطريقة الكشف عنه والوصول إليه، إضافة إلى الأهمية التاريخية لهذا الاكتشاف وما يبرزه من مكانة تاريخية للمملكة؛ بوصفها ملتقى للحضارات الإنسانية.

وسيتضمن المؤتمر الصحفي، الذي يعقد بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، عرضًا لصور الاكتشاف الأثري بوصفه شاهدًا على عمق حضارة الجزيرة العربية ومدى مساهمتها المؤثرة في مسيرة البشر منذ فجر التاريخ.

وسيتناول المؤتمر المراكز والمعاهد العالمية والمحلية التي تتعاون معها الهيئة في مشاريع التنقيب الأثري.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر ضمن جهود هيئة التراث لتعزيز التواصل مع المهتمين بالآثار في المملكة والعالم؛ من خلال اطلاعهم المستمر على أحدث الاكتشافات في مجال التنقيب عن الآثار، والكشف عن مستجدات أعمال البعثات الأثرية العاملة في المملكة، مع ما يتضمنه ذلك من تطوير وتوسيع للأنشطة العلمية والبحثية المرتبطة بأعمال التنقيب التي يشارك فيها عدد من الجامعات والجهات الحكومية، وتتعاون فيها الهيئة مع أبرز الجامعات والمراكز البحثية على مستوى العالم.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
01:34 PM

غدًا.. "هيئة التراث" تعلن عن اكتشاف أثري جديد

تنظم مؤتمرًا صحفيًّا لاستعراض موقعه وتفاصيله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تعقد هيئة التراث، غدًا، مؤتمرًا صحفيًّا في الرياض؛ للإعلان عن اكتشاف أثري مهم في المملكة، من خلال فِرَق تنقيب سعودية ودولية مشتركة تحت إشراف الهيئة.

ومن المقرر أن يتحدث الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش في المؤتمر، عن الاكتشاف الجديد مع استعراض لموقعه وطريقة الكشف عنه والوصول إليه، إضافة إلى الأهمية التاريخية لهذا الاكتشاف وما يبرزه من مكانة تاريخية للمملكة؛ بوصفها ملتقى للحضارات الإنسانية.

وسيتضمن المؤتمر الصحفي، الذي يعقد بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، عرضًا لصور الاكتشاف الأثري بوصفه شاهدًا على عمق حضارة الجزيرة العربية ومدى مساهمتها المؤثرة في مسيرة البشر منذ فجر التاريخ.

وسيتناول المؤتمر المراكز والمعاهد العالمية والمحلية التي تتعاون معها الهيئة في مشاريع التنقيب الأثري.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر ضمن جهود هيئة التراث لتعزيز التواصل مع المهتمين بالآثار في المملكة والعالم؛ من خلال اطلاعهم المستمر على أحدث الاكتشافات في مجال التنقيب عن الآثار، والكشف عن مستجدات أعمال البعثات الأثرية العاملة في المملكة، مع ما يتضمنه ذلك من تطوير وتوسيع للأنشطة العلمية والبحثية المرتبطة بأعمال التنقيب التي يشارك فيها عدد من الجامعات والجهات الحكومية، وتتعاون فيها الهيئة مع أبرز الجامعات والمراكز البحثية على مستوى العالم.

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