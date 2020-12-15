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تطبيق يتيح لأول مرة اجتماعات الفيديو المشفرة

لا يسمح لأي طرف ثالث بالاطلاع عليها

أعلن تطبيق "ساينال" للتراسل الفوري، إتاحته لأول مرة تقنية اجتماعات الفيديو المشفرة بتقنية من النهاية إلى النهاية، والتي لا يُسمح لأي طرف ثالث بالاطلاع عليها.

وقال تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص: إن "ترتيب العمل والدراسة عن بُعد ومن المنزل، هي أمور فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وأظهرت أن هناك حاجة إلى تطبيقات تتيح الاجتماعات المرئية عن طريق الفيديو، ولكن بدرجة أمان كبيرة، لا تتيح إمكانية التطفل أو التلصص عليها".

وتابع التقرير: "أتاح تطبيق ساينال تلك التقنية الجديدة للمرة الأولى لمستخدميه والتي تتيح تشفير مكالمات الفيديو من طرف إلى طرف".

ولفت التقرير إلى أن تطبيقات الاجتماعات المرئية مثل "زووم"؛ واجهت مشكلات أمنية عديدة، لأنها سهلة الاختراق؛ مما دفع كثيرًا من المؤسسات إلى تجنب إجراء المقابلات والاجتماعات عبرها.

ويتيح تطبيق "ساينال"، إمكانية إجراء مكالمات ودردشة مشفرة منذ عام 2016؛ لكنه أضاف مؤخرًا تقنية مكالمات الفيديو والاجتماعات المرئية إليها.

ولكن "ساينال" أوضحت أن تلك التقنية ستكون متاحة للمكالمات المرئية، التي تضم 5 مشاركين فقط، ووعدت إدارة التطبيق بزيادة عدد الأشخاص المشاركين خلال الفترة المقبلة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تطبيق يتيح لأول مرة اجتماعات الفيديو المشفرة
سبق

أعلن تطبيق "ساينال" للتراسل الفوري، إتاحته لأول مرة تقنية اجتماعات الفيديو المشفرة بتقنية من النهاية إلى النهاية، والتي لا يُسمح لأي طرف ثالث بالاطلاع عليها.

وقال تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص: إن "ترتيب العمل والدراسة عن بُعد ومن المنزل، هي أمور فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وأظهرت أن هناك حاجة إلى تطبيقات تتيح الاجتماعات المرئية عن طريق الفيديو، ولكن بدرجة أمان كبيرة، لا تتيح إمكانية التطفل أو التلصص عليها".

وتابع التقرير: "أتاح تطبيق ساينال تلك التقنية الجديدة للمرة الأولى لمستخدميه والتي تتيح تشفير مكالمات الفيديو من طرف إلى طرف".

ولفت التقرير إلى أن تطبيقات الاجتماعات المرئية مثل "زووم"؛ واجهت مشكلات أمنية عديدة، لأنها سهلة الاختراق؛ مما دفع كثيرًا من المؤسسات إلى تجنب إجراء المقابلات والاجتماعات عبرها.

ويتيح تطبيق "ساينال"، إمكانية إجراء مكالمات ودردشة مشفرة منذ عام 2016؛ لكنه أضاف مؤخرًا تقنية مكالمات الفيديو والاجتماعات المرئية إليها.

ولكن "ساينال" أوضحت أن تلك التقنية ستكون متاحة للمكالمات المرئية، التي تضم 5 مشاركين فقط، ووعدت إدارة التطبيق بزيادة عدد الأشخاص المشاركين خلال الفترة المقبلة.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
12:34 PM

تطبيق يتيح لأول مرة اجتماعات الفيديو المشفرة

لا يسمح لأي طرف ثالث بالاطلاع عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلن تطبيق "ساينال" للتراسل الفوري، إتاحته لأول مرة تقنية اجتماعات الفيديو المشفرة بتقنية من النهاية إلى النهاية، والتي لا يُسمح لأي طرف ثالث بالاطلاع عليها.

وقال تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص: إن "ترتيب العمل والدراسة عن بُعد ومن المنزل، هي أمور فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وأظهرت أن هناك حاجة إلى تطبيقات تتيح الاجتماعات المرئية عن طريق الفيديو، ولكن بدرجة أمان كبيرة، لا تتيح إمكانية التطفل أو التلصص عليها".

وتابع التقرير: "أتاح تطبيق ساينال تلك التقنية الجديدة للمرة الأولى لمستخدميه والتي تتيح تشفير مكالمات الفيديو من طرف إلى طرف".

ولفت التقرير إلى أن تطبيقات الاجتماعات المرئية مثل "زووم"؛ واجهت مشكلات أمنية عديدة، لأنها سهلة الاختراق؛ مما دفع كثيرًا من المؤسسات إلى تجنب إجراء المقابلات والاجتماعات عبرها.

ويتيح تطبيق "ساينال"، إمكانية إجراء مكالمات ودردشة مشفرة منذ عام 2016؛ لكنه أضاف مؤخرًا تقنية مكالمات الفيديو والاجتماعات المرئية إليها.

ولكن "ساينال" أوضحت أن تلك التقنية ستكون متاحة للمكالمات المرئية، التي تضم 5 مشاركين فقط، ووعدت إدارة التطبيق بزيادة عدد الأشخاص المشاركين خلال الفترة المقبلة.

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