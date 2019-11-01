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الديوان الملكي : وفاة والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: -
" بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير/ خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد السبت الموافق 5 / 3 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون..،،،

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الديوان الملكي : وفاة والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز
سبق

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: -
" بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير/ خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد السبت الموافق 5 / 3 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون..،،،

01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
07:42 PM

الديوان الملكي : وفاة والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
4,162

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: -
" بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير/ خالد بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد السبت الموافق 5 / 3 / 1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون..،،،

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