بعيدة نسبيًّا والتغيير وارد.. "ممطرة" يتوقعها "الحصيني" في هذا الموعد!

قال: اليوم ولمدة أسبوع.. لا حالة جوية معتبرة كما ترسمها النماذج العددية

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني: اليوم الاثنين هو الثالث من أيام الوسم لعام 1443هـ، لا توجد فيه حالة جوية معتبرة كما ترسمها النماذج العددية للطقس ولمدة أسبوع.

وأضاف "الحصيني"، عبر حسابه في تويتر": "هناك حالة جوية ممطرة تلوح في الأفق نهاية هذا الشهر وبداية الشهر القادم متوقعة على أجزاء من المملكة

إن شاء الله، والتغيير وارد لأنها توقعات وهي بعيدة نسبيًّا؛ لكن نحن متفائلون، والله أعلم".