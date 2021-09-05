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بالفيديو.. الشرطة الكويتية: طرد المخدرات وصل وصاحبه قادم لاستلامه

المتهم: الشحن تم من دولة مجاورة عبر شركة للطرود السريعة

أعدت الشرطة الكويتية كمينًا، تتبعت من خلاله طردًا يحتوي على مخدرات، بعدما وصل إلى الكويت من إحدى الدول؛ فتم تسهيل خروج الطرد ووصوله إلى مكان إقامة المرسل إليه.. وحين حضر المتهم لاستلام الطرد؛ تم توقيفه على الفور.

وقالت الشرطة الكويتية إنها ألقت القبض على مواطن بعدما عثر عناصر أمن بالجمارك على مخدرات مخبأة داخل طرد حلويات.

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها، نشرته السبت، أن المادة المخدرة التي عثرت عليها هي "الشبو"، وهو مصطلح رائج الاستخدام بين متعاطي هذا النوع من المخدرات؛ لكن الاسم الكيميائي له أمفيتامين.

وبحسب التفاصيل المذكورة في بيان الوزارة؛ فقد وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات تفيد بقدوم طرد من إحدى الدول إلى الكويت، عبر إحدى شركات الشحن للطرود السريعة، فقامت بإعلام الإدارة العامة للجمارك وتزويدها برقم بوليصة الشحن.

وعند وصول الطرد، تم تسهيل خروجه ووصوله إلى مكان إقامة المرسل إليه؛ حيث حضر المتهم لاستلام الطرد، وتم توقيفه على الفور؛ وفقًا للبيان.

وذكر بيان وزارة الداخلية أن المتهم أقر واعترف بأنه أثناء تواجده في إحدى الدول المجاورة منذ شهر، قام بشحن كمية من المخدرات عبر إحدى شركات الشحن للطرود السريعة؛ وذلك بقصد الاتجار بها.

وبعد تفتيش منزل المتهم، تم العثور على حوالى 20 غرامًا من مادة الحشيش، و7 أقراص مخدرة، وسلاح ناري من نوع الشوزن.

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بالفيديو.. الشرطة الكويتية: طرد المخدرات وصل وصاحبه قادم لاستلامه
سبق

أعدت الشرطة الكويتية كمينًا، تتبعت من خلاله طردًا يحتوي على مخدرات، بعدما وصل إلى الكويت من إحدى الدول؛ فتم تسهيل خروج الطرد ووصوله إلى مكان إقامة المرسل إليه.. وحين حضر المتهم لاستلام الطرد؛ تم توقيفه على الفور.

وقالت الشرطة الكويتية إنها ألقت القبض على مواطن بعدما عثر عناصر أمن بالجمارك على مخدرات مخبأة داخل طرد حلويات.

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها، نشرته السبت، أن المادة المخدرة التي عثرت عليها هي "الشبو"، وهو مصطلح رائج الاستخدام بين متعاطي هذا النوع من المخدرات؛ لكن الاسم الكيميائي له أمفيتامين.

وبحسب التفاصيل المذكورة في بيان الوزارة؛ فقد وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات تفيد بقدوم طرد من إحدى الدول إلى الكويت، عبر إحدى شركات الشحن للطرود السريعة، فقامت بإعلام الإدارة العامة للجمارك وتزويدها برقم بوليصة الشحن.

وعند وصول الطرد، تم تسهيل خروجه ووصوله إلى مكان إقامة المرسل إليه؛ حيث حضر المتهم لاستلام الطرد، وتم توقيفه على الفور؛ وفقًا للبيان.

وذكر بيان وزارة الداخلية أن المتهم أقر واعترف بأنه أثناء تواجده في إحدى الدول المجاورة منذ شهر، قام بشحن كمية من المخدرات عبر إحدى شركات الشحن للطرود السريعة؛ وذلك بقصد الاتجار بها.

وبعد تفتيش منزل المتهم، تم العثور على حوالى 20 غرامًا من مادة الحشيش، و7 أقراص مخدرة، وسلاح ناري من نوع الشوزن.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
11:04 AM

بالفيديو.. الشرطة الكويتية: طرد المخدرات وصل وصاحبه قادم لاستلامه

المتهم: الشحن تم من دولة مجاورة عبر شركة للطرود السريعة

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
9,527

أعدت الشرطة الكويتية كمينًا، تتبعت من خلاله طردًا يحتوي على مخدرات، بعدما وصل إلى الكويت من إحدى الدول؛ فتم تسهيل خروج الطرد ووصوله إلى مكان إقامة المرسل إليه.. وحين حضر المتهم لاستلام الطرد؛ تم توقيفه على الفور.

وقالت الشرطة الكويتية إنها ألقت القبض على مواطن بعدما عثر عناصر أمن بالجمارك على مخدرات مخبأة داخل طرد حلويات.

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها، نشرته السبت، أن المادة المخدرة التي عثرت عليها هي "الشبو"، وهو مصطلح رائج الاستخدام بين متعاطي هذا النوع من المخدرات؛ لكن الاسم الكيميائي له أمفيتامين.

وبحسب التفاصيل المذكورة في بيان الوزارة؛ فقد وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات تفيد بقدوم طرد من إحدى الدول إلى الكويت، عبر إحدى شركات الشحن للطرود السريعة، فقامت بإعلام الإدارة العامة للجمارك وتزويدها برقم بوليصة الشحن.

وعند وصول الطرد، تم تسهيل خروجه ووصوله إلى مكان إقامة المرسل إليه؛ حيث حضر المتهم لاستلام الطرد، وتم توقيفه على الفور؛ وفقًا للبيان.

وذكر بيان وزارة الداخلية أن المتهم أقر واعترف بأنه أثناء تواجده في إحدى الدول المجاورة منذ شهر، قام بشحن كمية من المخدرات عبر إحدى شركات الشحن للطرود السريعة؛ وذلك بقصد الاتجار بها.

وبعد تفتيش منزل المتهم، تم العثور على حوالى 20 غرامًا من مادة الحشيش، و7 أقراص مخدرة، وسلاح ناري من نوع الشوزن.

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