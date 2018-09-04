بعد تعرضها لحادث بقناة السويس.. سحب سفينة تحمل 66 ألف طن إلى ميناء ينبع "صور"

طلب جاء من وكالتها الملاحية قوبل بالموافقة بعد التأكد من صلاحيتها وجرى ترصيفها بسلام

نجح ميناء ينبع التجاري في سحب السفينة "SAKIZAYA KALON"؛ بعد أن تعرضت لحادث بحري أثناء عبورها قناة السويس أدى إلى تعطل الدفة "جهاز التوجيه" وعدم القدرة على استخدام محركاتها.

وكانت الوكالة الملاحية للسفينة قد طلبت من إدارة ميناء ينبع التجاري الموافقة على سحب السفينة التي تعود لوكالة المؤسسة العربية، وتحمل علم دولة "بنما"، ويبلغ غاطسها 12.5 متراً وتحمل 66 ألف طن من البضائع لصالح المؤسسة العامة للحبوب وتفريغ محتوياتها بالميناء.

وفور تلقي الطلب، وبعد التأكد من شهادة تصنيف السفينة وصلاحية أوراقها وافق الميناء على استقبالها، وجرى اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحوال الطارئة، بما في ذلك المحافظة على الأرواح والممتلكات.

وجرى سحب السفينة وترصيفها بسلام على الرصيف رقم 11 دون أن يؤثر ذلك على حركة الملاحة البحرية بالميناء؛ حيث أثنى الوكيل البحري للسفينة وطاقمها بالجهود التي بذلتها إدارة الميناء والخطة المنفذة في عملية السحب والترصيف.

يُذكر أن ميناء ينبع التجاري ناول خلال شهر يوليو 2018م 413.824 طناً من مختلف أنواع البضائع العامة، مقارنة بـ141.066 طناً لذات الفترة من شهر يوليو 2017م بزيادة غير مسبوقة قدرها 193%.

ويتطلع الميناء إلى الاستمرار في تحقيق إنجازات جديدة من خلال استقطاب خطوط ملاحية؛ لتواكب ما يشهده من نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، وإبراز موقعه الاقتصادي في المنطقة.