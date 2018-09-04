النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد تعرضها لحادث بقناة السويس.. سحب سفينة تحمل 66 ألف طن إلى ميناء ينبع "صور"

طلب جاء من وكالتها الملاحية قوبل بالموافقة بعد التأكد من صلاحيتها وجرى ترصيفها بسلام

نجح ميناء ينبع التجاري في سحب السفينة "SAKIZAYA KALON"؛ بعد أن تعرضت لحادث بحري أثناء عبورها قناة السويس أدى إلى تعطل الدفة "جهاز التوجيه" وعدم القدرة على استخدام محركاتها.

وكانت الوكالة الملاحية للسفينة قد طلبت من إدارة ميناء ينبع التجاري الموافقة على سحب السفينة التي تعود لوكالة المؤسسة العربية، وتحمل علم دولة "بنما"، ويبلغ غاطسها 12.5 متراً وتحمل 66 ألف طن من البضائع لصالح المؤسسة العامة للحبوب وتفريغ محتوياتها بالميناء.

وفور تلقي الطلب، وبعد التأكد من شهادة تصنيف السفينة وصلاحية أوراقها وافق الميناء على استقبالها، وجرى اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحوال الطارئة، بما في ذلك المحافظة على الأرواح والممتلكات.

وجرى سحب السفينة وترصيفها بسلام على الرصيف رقم 11 دون أن يؤثر ذلك على حركة الملاحة البحرية بالميناء؛ حيث أثنى الوكيل البحري للسفينة وطاقمها بالجهود التي بذلتها إدارة الميناء والخطة المنفذة في عملية السحب والترصيف.

يُذكر أن ميناء ينبع التجاري ناول خلال شهر يوليو 2018م 413.824 طناً من مختلف أنواع البضائع العامة، مقارنة بـ141.066 طناً لذات الفترة من شهر يوليو 2017م بزيادة غير مسبوقة قدرها 193%.

ويتطلع الميناء إلى الاستمرار في تحقيق إنجازات جديدة من خلال استقطاب خطوط ملاحية؛ لتواكب ما يشهده من نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، وإبراز موقعه الاقتصادي في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد تعرضها لحادث بقناة السويس.. سحب سفينة تحمل 66 ألف طن إلى ميناء ينبع "صور"
سبق

نجح ميناء ينبع التجاري في سحب السفينة "SAKIZAYA KALON"؛ بعد أن تعرضت لحادث بحري أثناء عبورها قناة السويس أدى إلى تعطل الدفة "جهاز التوجيه" وعدم القدرة على استخدام محركاتها.

وكانت الوكالة الملاحية للسفينة قد طلبت من إدارة ميناء ينبع التجاري الموافقة على سحب السفينة التي تعود لوكالة المؤسسة العربية، وتحمل علم دولة "بنما"، ويبلغ غاطسها 12.5 متراً وتحمل 66 ألف طن من البضائع لصالح المؤسسة العامة للحبوب وتفريغ محتوياتها بالميناء.

وفور تلقي الطلب، وبعد التأكد من شهادة تصنيف السفينة وصلاحية أوراقها وافق الميناء على استقبالها، وجرى اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحوال الطارئة، بما في ذلك المحافظة على الأرواح والممتلكات.

وجرى سحب السفينة وترصيفها بسلام على الرصيف رقم 11 دون أن يؤثر ذلك على حركة الملاحة البحرية بالميناء؛ حيث أثنى الوكيل البحري للسفينة وطاقمها بالجهود التي بذلتها إدارة الميناء والخطة المنفذة في عملية السحب والترصيف.

يُذكر أن ميناء ينبع التجاري ناول خلال شهر يوليو 2018م 413.824 طناً من مختلف أنواع البضائع العامة، مقارنة بـ141.066 طناً لذات الفترة من شهر يوليو 2017م بزيادة غير مسبوقة قدرها 193%.

ويتطلع الميناء إلى الاستمرار في تحقيق إنجازات جديدة من خلال استقطاب خطوط ملاحية؛ لتواكب ما يشهده من نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، وإبراز موقعه الاقتصادي في المنطقة.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
11:15 AM

بعد تعرضها لحادث بقناة السويس.. سحب سفينة تحمل 66 ألف طن إلى ميناء ينبع "صور"

طلب جاء من وكالتها الملاحية قوبل بالموافقة بعد التأكد من صلاحيتها وجرى ترصيفها بسلام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
3
14,490

نجح ميناء ينبع التجاري في سحب السفينة "SAKIZAYA KALON"؛ بعد أن تعرضت لحادث بحري أثناء عبورها قناة السويس أدى إلى تعطل الدفة "جهاز التوجيه" وعدم القدرة على استخدام محركاتها.

وكانت الوكالة الملاحية للسفينة قد طلبت من إدارة ميناء ينبع التجاري الموافقة على سحب السفينة التي تعود لوكالة المؤسسة العربية، وتحمل علم دولة "بنما"، ويبلغ غاطسها 12.5 متراً وتحمل 66 ألف طن من البضائع لصالح المؤسسة العامة للحبوب وتفريغ محتوياتها بالميناء.

وفور تلقي الطلب، وبعد التأكد من شهادة تصنيف السفينة وصلاحية أوراقها وافق الميناء على استقبالها، وجرى اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحوال الطارئة، بما في ذلك المحافظة على الأرواح والممتلكات.

وجرى سحب السفينة وترصيفها بسلام على الرصيف رقم 11 دون أن يؤثر ذلك على حركة الملاحة البحرية بالميناء؛ حيث أثنى الوكيل البحري للسفينة وطاقمها بالجهود التي بذلتها إدارة الميناء والخطة المنفذة في عملية السحب والترصيف.

يُذكر أن ميناء ينبع التجاري ناول خلال شهر يوليو 2018م 413.824 طناً من مختلف أنواع البضائع العامة، مقارنة بـ141.066 طناً لذات الفترة من شهر يوليو 2017م بزيادة غير مسبوقة قدرها 193%.

ويتطلع الميناء إلى الاستمرار في تحقيق إنجازات جديدة من خلال استقطاب خطوط ملاحية؛ لتواكب ما يشهده من نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، وإبراز موقعه الاقتصادي في المنطقة.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,031
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,949
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,861
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,121

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة