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"زين السعودية" راعٍ رقمي لملف السعودية لاستضافة "كأس آسيا 2027"

التزامًا بدعم الأنشطة الرياضية لترسيخ موقع المملكة عالميًا

أعلنت "زين السعودية" عن رعايتها لملف السعودية 2027 لترشيح المملكة لاستضافة بطولة "كأس آسيا" لكرة القدم لعام 2027 كراعٍ رقمي، وتعد المملكة من أبرز المرشحين النهائيين لإقامة هذا الحدث الكبير للمرة الأولى على أرضها، إلى جانب منافسين آخرين من ضمن القارة الآسيوية.

ويأتي هذا الإعلان، في وقت تستقبل المملكة وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يقوم بجولة تفقّدية للتحضيرات السعودية لاستضافة البطولة، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس ملف السعودية 2027؛ وستقوم اللجنة بجولة على كل من الرياض والدمام وجدة.

تعليقًا على هذه الرعاية، أكد الرئيس التنفيذي لقطاع التواصل في "زين السعودية" ريان بن عبدالله التركي على "دعم الشركة المستمر للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية التي تقام في المملكة، بما يؤكد التزامنا بمواكبة طموحات المملكة العالمية من خلال رؤية المملكة 2030 الطموحة". واعتبر أن "استضافة المملكة لبطولة كأس آسيا 2027 يعتبر حدثًا عالميًا تاريخيًا سيحضره ويتابعه مئات الملايين حول العالم من عشاق كرة القدم، وأنه مصدر فخر لنا في زين السعودية أن نكون الراعي الرقمي الرسمي لملف استضافة المملكة لهذا الحدث الاستثنائي الذي طالما كانت المملكة مساهمًا محوريًا في صناعته، وتميزت من خلاله بفوزها ثلاث مرات بهذه البطولة العريقة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"زين السعودية" راعٍ رقمي لملف السعودية لاستضافة "كأس آسيا 2027"
سبق

أعلنت "زين السعودية" عن رعايتها لملف السعودية 2027 لترشيح المملكة لاستضافة بطولة "كأس آسيا" لكرة القدم لعام 2027 كراعٍ رقمي، وتعد المملكة من أبرز المرشحين النهائيين لإقامة هذا الحدث الكبير للمرة الأولى على أرضها، إلى جانب منافسين آخرين من ضمن القارة الآسيوية.

ويأتي هذا الإعلان، في وقت تستقبل المملكة وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يقوم بجولة تفقّدية للتحضيرات السعودية لاستضافة البطولة، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس ملف السعودية 2027؛ وستقوم اللجنة بجولة على كل من الرياض والدمام وجدة.

تعليقًا على هذه الرعاية، أكد الرئيس التنفيذي لقطاع التواصل في "زين السعودية" ريان بن عبدالله التركي على "دعم الشركة المستمر للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية التي تقام في المملكة، بما يؤكد التزامنا بمواكبة طموحات المملكة العالمية من خلال رؤية المملكة 2030 الطموحة". واعتبر أن "استضافة المملكة لبطولة كأس آسيا 2027 يعتبر حدثًا عالميًا تاريخيًا سيحضره ويتابعه مئات الملايين حول العالم من عشاق كرة القدم، وأنه مصدر فخر لنا في زين السعودية أن نكون الراعي الرقمي الرسمي لملف استضافة المملكة لهذا الحدث الاستثنائي الذي طالما كانت المملكة مساهمًا محوريًا في صناعته، وتميزت من خلاله بفوزها ثلاث مرات بهذه البطولة العريقة".

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
03:01 PM

"زين السعودية" راعٍ رقمي لملف السعودية لاستضافة "كأس آسيا 2027"

التزامًا بدعم الأنشطة الرياضية لترسيخ موقع المملكة عالميًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت "زين السعودية" عن رعايتها لملف السعودية 2027 لترشيح المملكة لاستضافة بطولة "كأس آسيا" لكرة القدم لعام 2027 كراعٍ رقمي، وتعد المملكة من أبرز المرشحين النهائيين لإقامة هذا الحدث الكبير للمرة الأولى على أرضها، إلى جانب منافسين آخرين من ضمن القارة الآسيوية.

ويأتي هذا الإعلان، في وقت تستقبل المملكة وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يقوم بجولة تفقّدية للتحضيرات السعودية لاستضافة البطولة، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس ملف السعودية 2027؛ وستقوم اللجنة بجولة على كل من الرياض والدمام وجدة.

تعليقًا على هذه الرعاية، أكد الرئيس التنفيذي لقطاع التواصل في "زين السعودية" ريان بن عبدالله التركي على "دعم الشركة المستمر للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية التي تقام في المملكة، بما يؤكد التزامنا بمواكبة طموحات المملكة العالمية من خلال رؤية المملكة 2030 الطموحة". واعتبر أن "استضافة المملكة لبطولة كأس آسيا 2027 يعتبر حدثًا عالميًا تاريخيًا سيحضره ويتابعه مئات الملايين حول العالم من عشاق كرة القدم، وأنه مصدر فخر لنا في زين السعودية أن نكون الراعي الرقمي الرسمي لملف استضافة المملكة لهذا الحدث الاستثنائي الذي طالما كانت المملكة مساهمًا محوريًا في صناعته، وتميزت من خلاله بفوزها ثلاث مرات بهذه البطولة العريقة".

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