أسبوع رياضي سعودي عالمي بامتياز.. تعرّف عليه

نعم، كان الأسبوع الماضي رياضياً بامتياز مزدحمًا بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام والعالمي اتجهت فيه البوصلة نحو المملكة العربية السعودية التي استحوذت على النصيب الأكبر من هذه الأحداث الرياضية.
لعل أبرزها استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على ملكية نادي نيوكاسل الانكليزي الذي كان محور حديث الإعلام حول العالم في الأيام القليلة الماضية، كما نال خبر استضافة مدينة جدة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" مساحة كبيرة في الصحافة العالمية، ولم يقل عنه أهمية خبر انطلاق بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للمرة الأولى في السعودية الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة.
في الشأن المحلي تصدر فوز المنتخب السعودي على نظيره الياباني في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم عناوين الصحف .
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري، لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
الأخضر بالعلامة الكاملة بفوزه على اليابان في تصفيات المونديال
نعم، كان الأسبوع الماضي رياضياً بامتياز مزدحمًا بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام والعالمي اتجهت فيه البوصلة نحو المملكة العربية السعودية التي استحوذت على النصيب الأكبر من هذه الأحداث الرياضية.
لعل أبرزها استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على ملكية نادي نيوكاسل الانكليزي الذي كان محور حديث الإعلام حول العالم في الأيام القليلة الماضية، كما نال خبر استضافة مدينة جدة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" مساحة كبيرة في الصحافة العالمية، ولم يقل عنه أهمية خبر انطلاق بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للمرة الأولى في السعودية الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة.
في الشأن المحلي تصدر فوز المنتخب السعودي على نظيره الياباني في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم عناوين الصحف .
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري، لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
الأخضر بالعلامة الكاملة بفوزه على اليابان في تصفيات المونديال
نعم، كان الأسبوع الماضي رياضياً بامتياز مزدحمًا بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام والعالمي اتجهت فيه البوصلة نحو المملكة العربية السعودية التي استحوذت على النصيب الأكبر من هذه الأحداث الرياضية.
لعل أبرزها استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على ملكية نادي نيوكاسل الانكليزي الذي كان محور حديث الإعلام حول العالم في الأيام القليلة الماضية، كما نال خبر استضافة مدينة جدة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" مساحة كبيرة في الصحافة العالمية، ولم يقل عنه أهمية خبر انطلاق بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للمرة الأولى في السعودية الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة.
في الشأن المحلي تصدر فوز المنتخب السعودي على نظيره الياباني في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم عناوين الصحف .
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية وربما لم تتح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري، لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
الأخضر بالعلامة الكاملة بفوزه على اليابان في تصفيات المونديال