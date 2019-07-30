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مع اقتراب العام الدراسي.. "النقل التعليمي" ترفع مستوى الاستعداد

تصنيع 3100 حافلة جديدة بدأت إجراءات شحن دفعة منها إلى المملكة

تستكمل شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي، كل استعداداتها الفنية والتشغيلية لخدمة النقل المدرسي مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 1441هـ.
وترفع الشركة مستوى التحضيرات والجاهزية لتقديم الخدمة لأكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة ضمن مراحل التعليم العام بمختلف المناطق والمحافظات والقرى والهجر في المملكة.
وركّزت الشركة ضمن استعداداتها على إنجاز وتطوير عدد من الجوانب الرئيسة المرتبطة بتحسين جودة خدمة النقل المدرسي وفق معايير تضمن الأمان والراحة والسلامة للطلبة المستفيدين، من أبرزها تكثيف الشركة جهودها في وقت مبكر بهدف تحديث أسطول النقل المدرسي.
ويتم ذلك من خلال تصنيع 3100 حافلة جديدة بدأت إجراءات شحن دفعة منها إلى المملكة، حيث سيتم ضخها في الميدان خلال العام الدراسي القادم لتنضم إلى أسطول النقل التعليمي المكون من 25 ألف حافلة ومركبة.
ويأتي تصنيع هذه الحافلات ضمن العقود التي وقّعتها الشركة مؤخراً مع 8 من المتعهدين والمستثمرين من أجل تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة، لمدة أعوام أعوام متتالية، بدءاً من العام الدراسي القادم 1441هـ، وحتى العام الدراسي 1444هـ؛ لتوفير الخدمة لـ1.200.000 طالب وطالبة في جميع مناطق المملكة على مدى السنوات الأربع القادمة.


وتحرص الشركة على تكثيف عمليات فحص وصيانة الحافلات المدرسية وتجهيزها للعام الدراسي الجديد، واستبعاد المخالفة منها للشروط المحددة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مع اقتراب العام الدراسي.. "النقل التعليمي" ترفع مستوى الاستعداد
سبق

تستكمل شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي، كل استعداداتها الفنية والتشغيلية لخدمة النقل المدرسي مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 1441هـ.
وترفع الشركة مستوى التحضيرات والجاهزية لتقديم الخدمة لأكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة ضمن مراحل التعليم العام بمختلف المناطق والمحافظات والقرى والهجر في المملكة.
وركّزت الشركة ضمن استعداداتها على إنجاز وتطوير عدد من الجوانب الرئيسة المرتبطة بتحسين جودة خدمة النقل المدرسي وفق معايير تضمن الأمان والراحة والسلامة للطلبة المستفيدين، من أبرزها تكثيف الشركة جهودها في وقت مبكر بهدف تحديث أسطول النقل المدرسي.
ويتم ذلك من خلال تصنيع 3100 حافلة جديدة بدأت إجراءات شحن دفعة منها إلى المملكة، حيث سيتم ضخها في الميدان خلال العام الدراسي القادم لتنضم إلى أسطول النقل التعليمي المكون من 25 ألف حافلة ومركبة.
ويأتي تصنيع هذه الحافلات ضمن العقود التي وقّعتها الشركة مؤخراً مع 8 من المتعهدين والمستثمرين من أجل تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة، لمدة أعوام أعوام متتالية، بدءاً من العام الدراسي القادم 1441هـ، وحتى العام الدراسي 1444هـ؛ لتوفير الخدمة لـ1.200.000 طالب وطالبة في جميع مناطق المملكة على مدى السنوات الأربع القادمة.


وتحرص الشركة على تكثيف عمليات فحص وصيانة الحافلات المدرسية وتجهيزها للعام الدراسي الجديد، واستبعاد المخالفة منها للشروط المحددة.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
02:47 PM

مع اقتراب العام الدراسي.. "النقل التعليمي" ترفع مستوى الاستعداد

تصنيع 3100 حافلة جديدة بدأت إجراءات شحن دفعة منها إلى المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستكمل شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، الذراع التنفيذية لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي، كل استعداداتها الفنية والتشغيلية لخدمة النقل المدرسي مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 1441هـ.
وترفع الشركة مستوى التحضيرات والجاهزية لتقديم الخدمة لأكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة ضمن مراحل التعليم العام بمختلف المناطق والمحافظات والقرى والهجر في المملكة.
وركّزت الشركة ضمن استعداداتها على إنجاز وتطوير عدد من الجوانب الرئيسة المرتبطة بتحسين جودة خدمة النقل المدرسي وفق معايير تضمن الأمان والراحة والسلامة للطلبة المستفيدين، من أبرزها تكثيف الشركة جهودها في وقت مبكر بهدف تحديث أسطول النقل المدرسي.
ويتم ذلك من خلال تصنيع 3100 حافلة جديدة بدأت إجراءات شحن دفعة منها إلى المملكة، حيث سيتم ضخها في الميدان خلال العام الدراسي القادم لتنضم إلى أسطول النقل التعليمي المكون من 25 ألف حافلة ومركبة.
ويأتي تصنيع هذه الحافلات ضمن العقود التي وقّعتها الشركة مؤخراً مع 8 من المتعهدين والمستثمرين من أجل تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة، لمدة أعوام أعوام متتالية، بدءاً من العام الدراسي القادم 1441هـ، وحتى العام الدراسي 1444هـ؛ لتوفير الخدمة لـ1.200.000 طالب وطالبة في جميع مناطق المملكة على مدى السنوات الأربع القادمة.


وتحرص الشركة على تكثيف عمليات فحص وصيانة الحافلات المدرسية وتجهيزها للعام الدراسي الجديد، واستبعاد المخالفة منها للشروط المحددة.

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