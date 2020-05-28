وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أنها لم تسجل وفيات جديدة ليستقر عدد الحالات عند 115 حالة.

سجلت ماليزيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 7629 حالة.

ماليزيا تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-28 سجلت ماليزيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 7629 حالة. وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أنها لم تسجل وفيات جديدة ليستقر عدد الحالات عند 115 حالة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 02:21 PM

ماليزيا تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا استقرار عدد الوفيات عند 115 حالة





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سجلت ماليزيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 7629 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أنها لم تسجل وفيات جديدة ليستقر عدد الحالات عند 115 حالة.