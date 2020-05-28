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ماليزيا تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

استقرار عدد الوفيات عند 115 حالة

سجلت ماليزيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 7629 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أنها لم تسجل وفيات جديدة ليستقر عدد الحالات عند 115 حالة.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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ماليزيا تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا
سبق

سجلت ماليزيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 7629 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أنها لم تسجل وفيات جديدة ليستقر عدد الحالات عند 115 حالة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
02:21 PM

ماليزيا تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

استقرار عدد الوفيات عند 115 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت ماليزيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 7629 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أنها لم تسجل وفيات جديدة ليستقر عدد الحالات عند 115 حالة.

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