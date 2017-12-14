النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الميزانية والرؤية

في ضوء كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين "إننا عازمون ـ بعون الله ـ على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية" تؤكد القيادة الكريمة حرصها على مواصلة العمل بكل الموارد البشرية والاقتصادية لتحقيق أهداف الدولة، وهذا يأتي واضحًا وجليًّا بلغة الأرقام؛ إذ كانت تُقدَّر الإيرادات غير النفطية بنسبة 48 %، ويبلغ حجم الإنفاق في هذه الميزانية تريليون وعشرين مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال. كما قدرت وزارة المالية أن تبلغ نفقات العام المقبل نحو 1.02 تريليون؛ لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ السعودية.

وهذا إنجاز كبير لتحقيق رؤية 2030.. ومع ذلك تعد المملكة العربية السعودية من أقل الدول في حجم الدَّيْن العام، وثالث دولة في الاحتياطات النقدية.

هذه النتائج والأرقام القوية تجعل السعودية على وتيرة استدامة متواصلة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنويع البنية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ المشاريع، وجميع برامج تحقيق الرؤية، وتحقيق التقدم من خلال تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في القطاعات الواعدة، مثل الصناعة والتعدين والاتصالات والسياحة والترفيه والرياضة، ووضع الخطط التي من شأنها أخذ الحيطة والحذر من الأزمات المالية المستقبلية، كما ذكر بيان وزارة المالية الذي قال: "تأتـي ميزانيـة عام 2020م فـي ظـل تحديات تواجه الاقتصاد العالمي والأسواق الدولية؛ إذ تلقي النزاعات التجاريــة بظلالها علــى آفــاق الاقتصاد العالمــي بالتأثيــر سـلبًا علــى التجــارة الدوليــة، وتدفُّـق الاستثمارات واســتقرار الأسواق العالميـة.

وتفـرض تلك التحديات اتباع سياسات تحوطية، وبذل جهود حثيثة لتعزيز الانضباط المالي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لزيادة صلابة الاقتصاد، وقدرته على تحمُّل الصدمات الخارجية. ومما يبعث على التفاؤل ما تتميز به السياسة المالية في السعودية من مرونة تمكُّنها من الاستجابة للتحولات والتطـورات المحلية والعالمية؛ إذ تتم مراجعة الأولويات وتحديثهــا بشكل مستمر، وتعديل المسار كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

واليوم نحن بكل فخر واعتزاز نبارك للقيادة الرشيدة، ونبارك لأنفسنا بهذه الدولة المباركة، ونتطلع دائمًا لتحقيق جميع الأهداف التي تخدم رؤية 2030، والأمان والرفاهية لمجتمعنا.

سارة عفتان

الرئيسية/ المملكة

اعلان
الميزانية والرؤية
سبق

في ضوء كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين "إننا عازمون ـ بعون الله ـ على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية" تؤكد القيادة الكريمة حرصها على مواصلة العمل بكل الموارد البشرية والاقتصادية لتحقيق أهداف الدولة، وهذا يأتي واضحًا وجليًّا بلغة الأرقام؛ إذ كانت تُقدَّر الإيرادات غير النفطية بنسبة 48 %، ويبلغ حجم الإنفاق في هذه الميزانية تريليون وعشرين مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال. كما قدرت وزارة المالية أن تبلغ نفقات العام المقبل نحو 1.02 تريليون؛ لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ السعودية.

وهذا إنجاز كبير لتحقيق رؤية 2030.. ومع ذلك تعد المملكة العربية السعودية من أقل الدول في حجم الدَّيْن العام، وثالث دولة في الاحتياطات النقدية.

هذه النتائج والأرقام القوية تجعل السعودية على وتيرة استدامة متواصلة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنويع البنية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ المشاريع، وجميع برامج تحقيق الرؤية، وتحقيق التقدم من خلال تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في القطاعات الواعدة، مثل الصناعة والتعدين والاتصالات والسياحة والترفيه والرياضة، ووضع الخطط التي من شأنها أخذ الحيطة والحذر من الأزمات المالية المستقبلية، كما ذكر بيان وزارة المالية الذي قال: "تأتـي ميزانيـة عام 2020م فـي ظـل تحديات تواجه الاقتصاد العالمي والأسواق الدولية؛ إذ تلقي النزاعات التجاريــة بظلالها علــى آفــاق الاقتصاد العالمــي بالتأثيــر سـلبًا علــى التجــارة الدوليــة، وتدفُّـق الاستثمارات واســتقرار الأسواق العالميـة.

وتفـرض تلك التحديات اتباع سياسات تحوطية، وبذل جهود حثيثة لتعزيز الانضباط المالي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لزيادة صلابة الاقتصاد، وقدرته على تحمُّل الصدمات الخارجية. ومما يبعث على التفاؤل ما تتميز به السياسة المالية في السعودية من مرونة تمكُّنها من الاستجابة للتحولات والتطـورات المحلية والعالمية؛ إذ تتم مراجعة الأولويات وتحديثهــا بشكل مستمر، وتعديل المسار كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

واليوم نحن بكل فخر واعتزاز نبارك للقيادة الرشيدة، ونبارك لأنفسنا بهذه الدولة المباركة، ونتطلع دائمًا لتحقيق جميع الأهداف التي تخدم رؤية 2030، والأمان والرفاهية لمجتمعنا.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
10:40 PM

الميزانية والرؤية

سارة عفتان - الرياض
A A A
0
205

في ضوء كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين "إننا عازمون ـ بعون الله ـ على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية" تؤكد القيادة الكريمة حرصها على مواصلة العمل بكل الموارد البشرية والاقتصادية لتحقيق أهداف الدولة، وهذا يأتي واضحًا وجليًّا بلغة الأرقام؛ إذ كانت تُقدَّر الإيرادات غير النفطية بنسبة 48 %، ويبلغ حجم الإنفاق في هذه الميزانية تريليون وعشرين مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال. كما قدرت وزارة المالية أن تبلغ نفقات العام المقبل نحو 1.02 تريليون؛ لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ السعودية.

وهذا إنجاز كبير لتحقيق رؤية 2030.. ومع ذلك تعد المملكة العربية السعودية من أقل الدول في حجم الدَّيْن العام، وثالث دولة في الاحتياطات النقدية.

هذه النتائج والأرقام القوية تجعل السعودية على وتيرة استدامة متواصلة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنويع البنية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ المشاريع، وجميع برامج تحقيق الرؤية، وتحقيق التقدم من خلال تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في القطاعات الواعدة، مثل الصناعة والتعدين والاتصالات والسياحة والترفيه والرياضة، ووضع الخطط التي من شأنها أخذ الحيطة والحذر من الأزمات المالية المستقبلية، كما ذكر بيان وزارة المالية الذي قال: "تأتـي ميزانيـة عام 2020م فـي ظـل تحديات تواجه الاقتصاد العالمي والأسواق الدولية؛ إذ تلقي النزاعات التجاريــة بظلالها علــى آفــاق الاقتصاد العالمــي بالتأثيــر سـلبًا علــى التجــارة الدوليــة، وتدفُّـق الاستثمارات واســتقرار الأسواق العالميـة.

وتفـرض تلك التحديات اتباع سياسات تحوطية، وبذل جهود حثيثة لتعزيز الانضباط المالي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لزيادة صلابة الاقتصاد، وقدرته على تحمُّل الصدمات الخارجية. ومما يبعث على التفاؤل ما تتميز به السياسة المالية في السعودية من مرونة تمكُّنها من الاستجابة للتحولات والتطـورات المحلية والعالمية؛ إذ تتم مراجعة الأولويات وتحديثهــا بشكل مستمر، وتعديل المسار كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

واليوم نحن بكل فخر واعتزاز نبارك للقيادة الرشيدة، ونبارك لأنفسنا بهذه الدولة المباركة، ونتطلع دائمًا لتحقيق جميع الأهداف التي تخدم رؤية 2030، والأمان والرفاهية لمجتمعنا.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,192
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,191
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,560
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,973

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة