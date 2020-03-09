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"القويحص" عن إغلاق حجوزات السيارات بمكة: تحت الدراسة

تشهد كثافة بشرية من المتنزهين

أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أنه جارٍ دراسة إغلاق حجوزات السيارات بمكة المكرمة، لافتاً إلى أنه حتى الآن تدرس الأمانة إغلاقها من عدمه.

وقال في اتصال هاتفي مع "سبق"، حول عما إذا كان هناك توجه من الأمانة بإغلاق حجوزات السيارات بمكة المكرمة التي تشهد كثافة بشرية: "تحت الدراسة"، ولم ينفِ أو يؤكد إغلاق تلك الحجوزات.

وتشهد حجوزات السيارات بمكة المكرمة وهي؛ حجز السيارات بالشرائع والزايدي والنوارية كثافة بشرية وتعد متنزهاً للأسر والعائلات، وقد تكون بيئة خصبة لانتشار العدوى، بما في ذلك فيروس “كورونا” الجديد.

واعتبر عدد من المواطنين إغلاق الحجوزات التي يرتادها المتنزهون هو من باب التدابير الاحترازية، للتصدي لفيروس "كورونا" الجديد، خصوصاً في الأماكن التي تشهد تجمهراً كثيفاً للحشود البشرية.

حجوزات السيارات بمكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القويحص" عن إغلاق حجوزات السيارات بمكة: تحت الدراسة
سبق

أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أنه جارٍ دراسة إغلاق حجوزات السيارات بمكة المكرمة، لافتاً إلى أنه حتى الآن تدرس الأمانة إغلاقها من عدمه.

وقال في اتصال هاتفي مع "سبق"، حول عما إذا كان هناك توجه من الأمانة بإغلاق حجوزات السيارات بمكة المكرمة التي تشهد كثافة بشرية: "تحت الدراسة"، ولم ينفِ أو يؤكد إغلاق تلك الحجوزات.

وتشهد حجوزات السيارات بمكة المكرمة وهي؛ حجز السيارات بالشرائع والزايدي والنوارية كثافة بشرية وتعد متنزهاً للأسر والعائلات، وقد تكون بيئة خصبة لانتشار العدوى، بما في ذلك فيروس “كورونا” الجديد.

واعتبر عدد من المواطنين إغلاق الحجوزات التي يرتادها المتنزهون هو من باب التدابير الاحترازية، للتصدي لفيروس "كورونا" الجديد، خصوصاً في الأماكن التي تشهد تجمهراً كثيفاً للحشود البشرية.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
05:03 PM

"القويحص" عن إغلاق حجوزات السيارات بمكة: تحت الدراسة

تشهد كثافة بشرية من المتنزهين

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,549

أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أنه جارٍ دراسة إغلاق حجوزات السيارات بمكة المكرمة، لافتاً إلى أنه حتى الآن تدرس الأمانة إغلاقها من عدمه.

وقال في اتصال هاتفي مع "سبق"، حول عما إذا كان هناك توجه من الأمانة بإغلاق حجوزات السيارات بمكة المكرمة التي تشهد كثافة بشرية: "تحت الدراسة"، ولم ينفِ أو يؤكد إغلاق تلك الحجوزات.

وتشهد حجوزات السيارات بمكة المكرمة وهي؛ حجز السيارات بالشرائع والزايدي والنوارية كثافة بشرية وتعد متنزهاً للأسر والعائلات، وقد تكون بيئة خصبة لانتشار العدوى، بما في ذلك فيروس “كورونا” الجديد.

واعتبر عدد من المواطنين إغلاق الحجوزات التي يرتادها المتنزهون هو من باب التدابير الاحترازية، للتصدي لفيروس "كورونا" الجديد، خصوصاً في الأماكن التي تشهد تجمهراً كثيفاً للحشود البشرية.

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