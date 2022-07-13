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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من الحوثيين في البيضاء

كبد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات

شنت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الاثنين)، هجوماً واسعاً حررت خلاله مواقع جديدة في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

وأوضح قائد اللواء 143 مشاة العميد ذياب القبلي، أن المعارك لا تزال مستمرّة وسط تقدم الجيش والمقاومة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن المليشيات الحوثية تكبّدت خلال الساعات الماضية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات بنيران الجيش الوطني والمقاومة وبغارات دقيقة لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع وتعزيزات الانقلابيين.

وجدد "القبلي" عزم الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل، على مواصلة التقدّم نحو تحرير محافظة البيضاء واليمن عموماً من مليشيات الحوثي الإيرانية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من الحوثيين في البيضاء
سبق

شنت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الاثنين)، هجوماً واسعاً حررت خلاله مواقع جديدة في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

وأوضح قائد اللواء 143 مشاة العميد ذياب القبلي، أن المعارك لا تزال مستمرّة وسط تقدم الجيش والمقاومة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن المليشيات الحوثية تكبّدت خلال الساعات الماضية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات بنيران الجيش الوطني والمقاومة وبغارات دقيقة لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع وتعزيزات الانقلابيين.

وجدد "القبلي" عزم الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل، على مواصلة التقدّم نحو تحرير محافظة البيضاء واليمن عموماً من مليشيات الحوثي الإيرانية.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
09:27 PM

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من الحوثيين في البيضاء

كبد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شنت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الاثنين)، هجوماً واسعاً حررت خلاله مواقع جديدة في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

وأوضح قائد اللواء 143 مشاة العميد ذياب القبلي، أن المعارك لا تزال مستمرّة وسط تقدم الجيش والمقاومة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن المليشيات الحوثية تكبّدت خلال الساعات الماضية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات بنيران الجيش الوطني والمقاومة وبغارات دقيقة لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع وتعزيزات الانقلابيين.

وجدد "القبلي" عزم الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل، على مواصلة التقدّم نحو تحرير محافظة البيضاء واليمن عموماً من مليشيات الحوثي الإيرانية.

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