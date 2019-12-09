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بسبب المنشطات.. حرمان روسيا من المسابقات الدولية الرياضية  لـ 4 أعوام

هذه الأنشطة تشمل أولمبياد طوكيو 2020  وأولمبياد بكين 2022

أقرت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، اليوم الاثنين، إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية، على خلفية التلاعب ببيانات فحوص منشطات، بحسب ما أفاد متحدث باسم الوكالة.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال المتحدث على هامش الاجتماع الذي يعقد في مدينة لوزان السويسرية: صدرت الموافقة بالإجماع على اللائحة الكاملة من التوصيات".

ولفت المتحدث إلى توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ"وادا"، دعت فيها إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في الأنشطة الرياضية الدولية.

وتشمل هذه الأنشطة الرياضية أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.

مكافحة المنشطات إيقاف روسيا أربعة أعوام المسابقات الرياضية الدولية الألعاب الأولمبية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بسبب المنشطات.. حرمان روسيا من المسابقات الدولية الرياضية  لـ 4 أعوام
سبق

أقرت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، اليوم الاثنين، إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية، على خلفية التلاعب ببيانات فحوص منشطات، بحسب ما أفاد متحدث باسم الوكالة.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال المتحدث على هامش الاجتماع الذي يعقد في مدينة لوزان السويسرية: صدرت الموافقة بالإجماع على اللائحة الكاملة من التوصيات".

ولفت المتحدث إلى توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ"وادا"، دعت فيها إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في الأنشطة الرياضية الدولية.

وتشمل هذه الأنشطة الرياضية أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
03:34 PM

بسبب المنشطات.. حرمان روسيا من المسابقات الدولية الرياضية  لـ 4 أعوام

هذه الأنشطة تشمل أولمبياد طوكيو 2020  وأولمبياد بكين 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقرت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، اليوم الاثنين، إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية، على خلفية التلاعب ببيانات فحوص منشطات، بحسب ما أفاد متحدث باسم الوكالة.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال المتحدث على هامش الاجتماع الذي يعقد في مدينة لوزان السويسرية: صدرت الموافقة بالإجماع على اللائحة الكاملة من التوصيات".

ولفت المتحدث إلى توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ"وادا"، دعت فيها إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في الأنشطة الرياضية الدولية.

وتشمل هذه الأنشطة الرياضية أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.

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