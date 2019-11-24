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مدير شرطة عسير يقلد "شبيل" رتبة رائد‎

قلّد مدير شرطة منقطة عسير اللواء، عبدالعزيز صالح المغلوث، الرائد، وليد عبدالرحمن شبيل، رتبته الجديدة؛ بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة رائد.

وقدم مدير شرطة عسير التهاني والتبريكات للرائد "شبيل"، متمنيًا له مزيدًا من التقدم لخدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.

وعبّر الرائد "شبيل" عن بالغ سعادته بهذه الترقية وهذه الثقة الغالية والتي ستكون حافزًا له لبذل الجهد من أجل خدمة هذا الوطن.

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مدير شرطة عسير يقلد "شبيل" رتبة رائد‎
سبق

قلّد مدير شرطة منقطة عسير اللواء، عبدالعزيز صالح المغلوث، الرائد، وليد عبدالرحمن شبيل، رتبته الجديدة؛ بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة رائد.

وقدم مدير شرطة عسير التهاني والتبريكات للرائد "شبيل"، متمنيًا له مزيدًا من التقدم لخدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.

وعبّر الرائد "شبيل" عن بالغ سعادته بهذه الترقية وهذه الثقة الغالية والتي ستكون حافزًا له لبذل الجهد من أجل خدمة هذا الوطن.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
04:21 PM

مدير شرطة عسير يقلد "شبيل" رتبة رائد‎

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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قلّد مدير شرطة منقطة عسير اللواء، عبدالعزيز صالح المغلوث، الرائد، وليد عبدالرحمن شبيل، رتبته الجديدة؛ بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة رائد.

وقدم مدير شرطة عسير التهاني والتبريكات للرائد "شبيل"، متمنيًا له مزيدًا من التقدم لخدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.

وعبّر الرائد "شبيل" عن بالغ سعادته بهذه الترقية وهذه الثقة الغالية والتي ستكون حافزًا له لبذل الجهد من أجل خدمة هذا الوطن.

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