مدير شرطة عسير يقلد "شبيل" رتبة رائد‎

قلّد مدير شرطة منقطة عسير اللواء، عبدالعزيز صالح المغلوث، الرائد، وليد عبدالرحمن شبيل، رتبته الجديدة؛ بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة رائد.



وقدم مدير شرطة عسير التهاني والتبريكات للرائد "شبيل"، متمنيًا له مزيدًا من التقدم لخدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.



وعبّر الرائد "شبيل" عن بالغ سعادته بهذه الترقية وهذه الثقة الغالية والتي ستكون حافزًا له لبذل الجهد من أجل خدمة هذا الوطن.