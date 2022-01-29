شاهد.. وادي الكفيرة في جبال عسير.. طبيعة جميلة تجذب هواة الرحلات

يتميز وادي الكفيرة شرق مركز سعيدة الصوالحة بعسير بطبيعة ساحرة ومياهه جارية تشق طريقها من بين الصخور الجبلية التي تعتليها الكثبان الرملية في صورة جمالية تجتمع بها التكوينات الصخرية والرمال الذهبية؛ ما جعل بعض هواة الرحلات يأتون له من مناطق بعيدة للاستمتاع والتنزه في مثل هذا الوادي ذي البساط الأخضر من الأعشاب الطبيعية والمياه العذبة المنحدرة من جبال محافظة محايل عسير.



وعلى الرغم من جمال الموقع إلا أنه بعيد عن الخدمات البلدية، ويحتاج إلى تعبيد الطريق المؤدي له لتسهيل وصول زواره، علمًا بأنه يقع على ضفاف الوادي قرية الكفيرة المأهولة بالسكان، وسفلتة الطريق أيضًا سيخدم سكانها حيث لا يتجاوز طوله الخمسة كيلومترات تقريبًا.