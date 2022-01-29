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شاهد.. وادي الكفيرة في جبال عسير.. طبيعة جميلة تجذب هواة الرحلات

يتميز وادي الكفيرة شرق مركز سعيدة الصوالحة بعسير بطبيعة ساحرة ومياهه جارية تشق طريقها من بين الصخور الجبلية التي تعتليها الكثبان الرملية في صورة جمالية تجتمع بها التكوينات الصخرية والرمال الذهبية؛ ما جعل بعض هواة الرحلات يأتون له من مناطق بعيدة للاستمتاع والتنزه في مثل هذا الوادي ذي البساط الأخضر من الأعشاب الطبيعية والمياه العذبة المنحدرة من جبال محافظة محايل عسير.

وعلى الرغم من جمال الموقع إلا أنه بعيد عن الخدمات البلدية، ويحتاج إلى تعبيد الطريق المؤدي له لتسهيل وصول زواره، علمًا بأنه يقع على ضفاف الوادي قرية الكفيرة المأهولة بالسكان، وسفلتة الطريق أيضًا سيخدم سكانها حيث لا يتجاوز طوله الخمسة كيلومترات تقريبًا.

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شاهد.. وادي الكفيرة في جبال عسير.. طبيعة جميلة تجذب هواة الرحلات
سبق

يتميز وادي الكفيرة شرق مركز سعيدة الصوالحة بعسير بطبيعة ساحرة ومياهه جارية تشق طريقها من بين الصخور الجبلية التي تعتليها الكثبان الرملية في صورة جمالية تجتمع بها التكوينات الصخرية والرمال الذهبية؛ ما جعل بعض هواة الرحلات يأتون له من مناطق بعيدة للاستمتاع والتنزه في مثل هذا الوادي ذي البساط الأخضر من الأعشاب الطبيعية والمياه العذبة المنحدرة من جبال محافظة محايل عسير.

وعلى الرغم من جمال الموقع إلا أنه بعيد عن الخدمات البلدية، ويحتاج إلى تعبيد الطريق المؤدي له لتسهيل وصول زواره، علمًا بأنه يقع على ضفاف الوادي قرية الكفيرة المأهولة بالسكان، وسفلتة الطريق أيضًا سيخدم سكانها حيث لا يتجاوز طوله الخمسة كيلومترات تقريبًا.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
11:12 PM

شاهد.. وادي الكفيرة في جبال عسير.. طبيعة جميلة تجذب هواة الرحلات

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حسن العيسي - القنفذة
0
3,663

يتميز وادي الكفيرة شرق مركز سعيدة الصوالحة بعسير بطبيعة ساحرة ومياهه جارية تشق طريقها من بين الصخور الجبلية التي تعتليها الكثبان الرملية في صورة جمالية تجتمع بها التكوينات الصخرية والرمال الذهبية؛ ما جعل بعض هواة الرحلات يأتون له من مناطق بعيدة للاستمتاع والتنزه في مثل هذا الوادي ذي البساط الأخضر من الأعشاب الطبيعية والمياه العذبة المنحدرة من جبال محافظة محايل عسير.

وعلى الرغم من جمال الموقع إلا أنه بعيد عن الخدمات البلدية، ويحتاج إلى تعبيد الطريق المؤدي له لتسهيل وصول زواره، علمًا بأنه يقع على ضفاف الوادي قرية الكفيرة المأهولة بالسكان، وسفلتة الطريق أيضًا سيخدم سكانها حيث لا يتجاوز طوله الخمسة كيلومترات تقريبًا.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,018
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,785
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38 مليار ..

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