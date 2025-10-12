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جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها

للمساعدة في استمرار ومواصلة التعليم عن بُعد للمحتاجين ضمن مبادراتها المجتمعية

أطلقت جمعية "أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية" التي يرأس مجلس إدارتها الكابتن ماجد عبدالله، مبادرة للطلاب والطالبات من أبناء مستفيدي الجمعية من اللاعبين القدامى، بالشراكة مع مصنع الخريجي للصناعات الورقية، وتمثلت المبادرة في توزيع ٤٠٠ حقيبة من الأدوات التعليمية؛ لمساعدتهم في مواصلة تعليمهم عن بُعد.

وتأتي المبادرة ضمن مسار المساندة، الذي تهدف من خلاله الجمعية لمساندة مستفيديها من اللاعبين القدامى وأرامل وأيتام اللاعبين الذين توفي عائلهم.

وجاءت هذه المبادرة امتدادًا للمبادرات التي قدّمتها الجمعية خلال جائحة كورونا؛ إذ قدمت العديد من الخدمات في مسارات السكن والمساندة والتمكين والصحة والتوعية.

وأكد عضو مجلس إدارة الجميع ورئيس اللجنة التنفيذية فهيد الدوسري، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الجمعية في خدمة مستفيديها ومساندتهم؛ في ظل استمرار الجائحة؛ مبشرًا بقرب تدشين مبادرات نوعية تخدم مستفيديها في مجال تحسين جودة الحياة وريادة الأعمال؛ تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

جدير بالذكر أن الجمعية قدّمت حتى الآن أكثر من ٨٤٠٠ خدمة في جميع مساراتها التي تسعى من خلالها إلى رعاية وتنمية ٢٠٠ أسر تضم ١٤٠٤ أفراد من لاعبي كرة القدم القدامى وأسرهم، وأرامل وأيتام اللاعبين الذين توفي عائلهم، وساءت بهم ظروف الحياة وتقطعت بهم السبل؛ لتأمين حياة كريمة لهم ولأبنائهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها
سبق

أطلقت جمعية "أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية" التي يرأس مجلس إدارتها الكابتن ماجد عبدالله، مبادرة للطلاب والطالبات من أبناء مستفيدي الجمعية من اللاعبين القدامى، بالشراكة مع مصنع الخريجي للصناعات الورقية، وتمثلت المبادرة في توزيع ٤٠٠ حقيبة من الأدوات التعليمية؛ لمساعدتهم في مواصلة تعليمهم عن بُعد.

وتأتي المبادرة ضمن مسار المساندة، الذي تهدف من خلاله الجمعية لمساندة مستفيديها من اللاعبين القدامى وأرامل وأيتام اللاعبين الذين توفي عائلهم.

وجاءت هذه المبادرة امتدادًا للمبادرات التي قدّمتها الجمعية خلال جائحة كورونا؛ إذ قدمت العديد من الخدمات في مسارات السكن والمساندة والتمكين والصحة والتوعية.

وأكد عضو مجلس إدارة الجميع ورئيس اللجنة التنفيذية فهيد الدوسري، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الجمعية في خدمة مستفيديها ومساندتهم؛ في ظل استمرار الجائحة؛ مبشرًا بقرب تدشين مبادرات نوعية تخدم مستفيديها في مجال تحسين جودة الحياة وريادة الأعمال؛ تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

جدير بالذكر أن الجمعية قدّمت حتى الآن أكثر من ٨٤٠٠ خدمة في جميع مساراتها التي تسعى من خلالها إلى رعاية وتنمية ٢٠٠ أسر تضم ١٤٠٤ أفراد من لاعبي كرة القدم القدامى وأسرهم، وأرامل وأيتام اللاعبين الذين توفي عائلهم، وساءت بهم ظروف الحياة وتقطعت بهم السبل؛ لتأمين حياة كريمة لهم ولأبنائهم.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
12:36 PM

جمعية أصدقاء "لاعبي كرة القدم" توزع 400 حقيبة من الأدوات التعليمية لمستفيديها

للمساعدة في استمرار ومواصلة التعليم عن بُعد للمحتاجين ضمن مبادراتها المجتمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت جمعية "أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية" التي يرأس مجلس إدارتها الكابتن ماجد عبدالله، مبادرة للطلاب والطالبات من أبناء مستفيدي الجمعية من اللاعبين القدامى، بالشراكة مع مصنع الخريجي للصناعات الورقية، وتمثلت المبادرة في توزيع ٤٠٠ حقيبة من الأدوات التعليمية؛ لمساعدتهم في مواصلة تعليمهم عن بُعد.

وتأتي المبادرة ضمن مسار المساندة، الذي تهدف من خلاله الجمعية لمساندة مستفيديها من اللاعبين القدامى وأرامل وأيتام اللاعبين الذين توفي عائلهم.

وجاءت هذه المبادرة امتدادًا للمبادرات التي قدّمتها الجمعية خلال جائحة كورونا؛ إذ قدمت العديد من الخدمات في مسارات السكن والمساندة والتمكين والصحة والتوعية.

وأكد عضو مجلس إدارة الجميع ورئيس اللجنة التنفيذية فهيد الدوسري، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الجمعية في خدمة مستفيديها ومساندتهم؛ في ظل استمرار الجائحة؛ مبشرًا بقرب تدشين مبادرات نوعية تخدم مستفيديها في مجال تحسين جودة الحياة وريادة الأعمال؛ تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

جدير بالذكر أن الجمعية قدّمت حتى الآن أكثر من ٨٤٠٠ خدمة في جميع مساراتها التي تسعى من خلالها إلى رعاية وتنمية ٢٠٠ أسر تضم ١٤٠٤ أفراد من لاعبي كرة القدم القدامى وأسرهم، وأرامل وأيتام اللاعبين الذين توفي عائلهم، وساءت بهم ظروف الحياة وتقطعت بهم السبل؛ لتأمين حياة كريمة لهم ولأبنائهم.

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