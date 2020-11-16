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"البيئة" تدعم أبحاث طلبة الدراسات العليا مع مستهدفات قطاعاتها

ستعقد لقاءات دورية للمبتعثين من أجل تحسين الاستفادة المتبادلة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دعمها لطلبة مرحلتي الماجستير والدكتوراه بالجامعات الحكومية والخاصة المبتعثين والموفدين، في أبحاثهم ومشاريعهم المتوائمة مع مستهدفات قطاع البيئة والمياه والزراعة والثروة الحيوانية ومجال الأمن الغذائي.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا ودعمها المستمر لإعداد كوادر علمية جديدة تسهم بفكرها المتطور في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي بما يعزز التنمية التي تستهدفها الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعقد لقاءات دورية للطلبة المبتعثين من أجل تحسين الاستفادة المتبادلة بين الجانبين ومناقشة احتياجات الطلبة البحثية وإمكانية دعم دراستهم بالبيانات والتجارب المحلية وكذلك مشاركتهم اهتمامات الوزارة، وأخذ خلاصة نتائج أبحاثهم للاستفادة منها في قطاع البيئة والمياه والزراعة والثروة الحيوانية ومناقشة ما يستجد من مواضيع في هذا الشأن.

وأوضحت أنها ستسهّل حصول الطلاب على المراجع والدراسات المتوفرة، وسيتم التواصل الفعال معهم للإجابة عن استفساراتهم المتصلة بالقطاع البيئي والمياه والزراعة والثروة الحيوانية، وتبادل البيانات والدراسات والمشاريع البحثية للاستفادة المشتركة، ومناقشة تغيير التخصصات والتوفيق بين رغبة الطالب وحاجة قطاعات الوزارة ومستهدفاتها وأولوياتها، ومناقشة تعديل مواضيع البحث بما يتلاءم مع الاحتياجات الواقعية.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة حددت قنوات التواصل من خلال البريد الإلكتروني لكل وكالة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تدعم أبحاث طلبة الدراسات العليا مع مستهدفات قطاعاتها
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دعمها لطلبة مرحلتي الماجستير والدكتوراه بالجامعات الحكومية والخاصة المبتعثين والموفدين، في أبحاثهم ومشاريعهم المتوائمة مع مستهدفات قطاع البيئة والمياه والزراعة والثروة الحيوانية ومجال الأمن الغذائي.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا ودعمها المستمر لإعداد كوادر علمية جديدة تسهم بفكرها المتطور في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي بما يعزز التنمية التي تستهدفها الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعقد لقاءات دورية للطلبة المبتعثين من أجل تحسين الاستفادة المتبادلة بين الجانبين ومناقشة احتياجات الطلبة البحثية وإمكانية دعم دراستهم بالبيانات والتجارب المحلية وكذلك مشاركتهم اهتمامات الوزارة، وأخذ خلاصة نتائج أبحاثهم للاستفادة منها في قطاع البيئة والمياه والزراعة والثروة الحيوانية ومناقشة ما يستجد من مواضيع في هذا الشأن.

وأوضحت أنها ستسهّل حصول الطلاب على المراجع والدراسات المتوفرة، وسيتم التواصل الفعال معهم للإجابة عن استفساراتهم المتصلة بالقطاع البيئي والمياه والزراعة والثروة الحيوانية، وتبادل البيانات والدراسات والمشاريع البحثية للاستفادة المشتركة، ومناقشة تغيير التخصصات والتوفيق بين رغبة الطالب وحاجة قطاعات الوزارة ومستهدفاتها وأولوياتها، ومناقشة تعديل مواضيع البحث بما يتلاءم مع الاحتياجات الواقعية.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة حددت قنوات التواصل من خلال البريد الإلكتروني لكل وكالة.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
02:53 PM

"البيئة" تدعم أبحاث طلبة الدراسات العليا مع مستهدفات قطاعاتها

ستعقد لقاءات دورية للمبتعثين من أجل تحسين الاستفادة المتبادلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دعمها لطلبة مرحلتي الماجستير والدكتوراه بالجامعات الحكومية والخاصة المبتعثين والموفدين، في أبحاثهم ومشاريعهم المتوائمة مع مستهدفات قطاع البيئة والمياه والزراعة والثروة الحيوانية ومجال الأمن الغذائي.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا ودعمها المستمر لإعداد كوادر علمية جديدة تسهم بفكرها المتطور في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي بما يعزز التنمية التي تستهدفها الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعقد لقاءات دورية للطلبة المبتعثين من أجل تحسين الاستفادة المتبادلة بين الجانبين ومناقشة احتياجات الطلبة البحثية وإمكانية دعم دراستهم بالبيانات والتجارب المحلية وكذلك مشاركتهم اهتمامات الوزارة، وأخذ خلاصة نتائج أبحاثهم للاستفادة منها في قطاع البيئة والمياه والزراعة والثروة الحيوانية ومناقشة ما يستجد من مواضيع في هذا الشأن.

وأوضحت أنها ستسهّل حصول الطلاب على المراجع والدراسات المتوفرة، وسيتم التواصل الفعال معهم للإجابة عن استفساراتهم المتصلة بالقطاع البيئي والمياه والزراعة والثروة الحيوانية، وتبادل البيانات والدراسات والمشاريع البحثية للاستفادة المشتركة، ومناقشة تغيير التخصصات والتوفيق بين رغبة الطالب وحاجة قطاعات الوزارة ومستهدفاتها وأولوياتها، ومناقشة تعديل مواضيع البحث بما يتلاءم مع الاحتياجات الواقعية.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة حددت قنوات التواصل من خلال البريد الإلكتروني لكل وكالة.

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