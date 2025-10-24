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شاهد.. القوات الأمريكية بقاعدة "سلطان" تؤكد: ملتزمون بدفاعنا عن المملكة

في تغريدات على صفحة وزير الدفاع الأمريكي على "تويتر"

نشر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، صوراً من قاعدة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالسعودية، حيث توجد قوات أمريكية أرسلت مؤخراً لزيادة الدعم الدفاعي للسعودية".

جاء ذلك في تغريدات على صفحة الوزير الأمريكي على "تويتر"، حيث نشر تغريدة منفصلة بصورة من لقاء جمعه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلاً في تعليق: "أجريت لقاءً مثمراً جداً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وناقشنا العديد من المسائل الثنائية، والأهم أنني أريد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها في وقت نشاطات إيران المزعزعة".

القوات الأمريكية وزير الدفاع الأمريكي قاعدة الأمير سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. القوات الأمريكية بقاعدة "سلطان" تؤكد: ملتزمون بدفاعنا عن المملكة
سبق

نشر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، صوراً من قاعدة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالسعودية، حيث توجد قوات أمريكية أرسلت مؤخراً لزيادة الدعم الدفاعي للسعودية".

جاء ذلك في تغريدات على صفحة الوزير الأمريكي على "تويتر"، حيث نشر تغريدة منفصلة بصورة من لقاء جمعه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلاً في تعليق: "أجريت لقاءً مثمراً جداً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وناقشنا العديد من المسائل الثنائية، والأهم أنني أريد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها في وقت نشاطات إيران المزعزعة".

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
05:33 PM

شاهد.. القوات الأمريكية بقاعدة "سلطان" تؤكد: ملتزمون بدفاعنا عن المملكة

في تغريدات على صفحة وزير الدفاع الأمريكي على "تويتر"

A A A
محمد البقمي - الرياض
29
33,835

نشر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، صوراً من قاعدة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالسعودية، حيث توجد قوات أمريكية أرسلت مؤخراً لزيادة الدعم الدفاعي للسعودية".

جاء ذلك في تغريدات على صفحة الوزير الأمريكي على "تويتر"، حيث نشر تغريدة منفصلة بصورة من لقاء جمعه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلاً في تعليق: "أجريت لقاءً مثمراً جداً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وناقشنا العديد من المسائل الثنائية، والأهم أنني أريد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها في وقت نشاطات إيران المزعزعة".

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