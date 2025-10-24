جاء ذلك في تغريدات على صفحة الوزير الأمريكي على "تويتر"، حيث نشر تغريدة منفصلة بصورة من لقاء جمعه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلاً في تعليق: "أجريت لقاءً مثمراً جداً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وناقشنا العديد من المسائل الثنائية، والأهم أنني أريد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها في وقت نشاطات إيران المزعزعة".

نشر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، صوراً من قاعدة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالسعودية، حيث توجد قوات أمريكية أرسلت مؤخراً لزيادة الدعم الدفاعي للسعودية".

شاهد.. القوات الأمريكية بقاعدة "سلطان" تؤكد: ملتزمون بدفاعنا عن المملكة محمد البقمي سبق 2019-10-23 نشر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، صوراً من قاعدة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالسعودية، حيث توجد قوات أمريكية أرسلت مؤخراً لزيادة الدعم الدفاعي للسعودية". جاء ذلك في تغريدات على صفحة الوزير الأمريكي على "تويتر"، حيث نشر تغريدة منفصلة بصورة من لقاء جمعه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلاً في تعليق: "أجريت لقاءً مثمراً جداً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وناقشنا العديد من المسائل الثنائية، والأهم أنني أريد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها في وقت نشاطات إيران المزعزعة".

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 05:33 PM

شاهد.. القوات الأمريكية بقاعدة "سلطان" تؤكد: ملتزمون بدفاعنا عن المملكة في تغريدات على صفحة وزير الدفاع الأمريكي على "تويتر"





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نشر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، صوراً من قاعدة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالسعودية، حيث توجد قوات أمريكية أرسلت مؤخراً لزيادة الدعم الدفاعي للسعودية".

جاء ذلك في تغريدات على صفحة الوزير الأمريكي على "تويتر"، حيث نشر تغريدة منفصلة بصورة من لقاء جمعه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلاً في تعليق: "أجريت لقاءً مثمراً جداً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وناقشنا العديد من المسائل الثنائية، والأهم أنني أريد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها في وقت نشاطات إيران المزعزعة".